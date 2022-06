Número dois do Facebook Sheryl Sandberg sai da empresa 14 anos depois

Sheryl Sandberg © Meta

É o fim da linha para a executiva que durante 14 anos foi a número dois de Mark Zuckerberg no Facebook e agora na casa-mãe Meta. Sheryl Sandberg, que entrou no Facebook no início de 2008, anunciou que vai deixar o cargo de COO - diretora de operações - e será substituída por Javier Olivan.

"Estar ao lado do Mark estes 14 anos foi a honra e o privilégio de uma vida", escreveu Sandberg na sua conta de Facebook. "O Mark é um verdadeiro visionário e um líder que se interessa."

Sandberg tinha 38 anos e Mark Zuckerberg 23 quando se conheceram, e a executiva realçou como ambos viveram os imensos "altos e baixos" à frente da companhia. Sublinhou também o talento excecional dos funcionários da Meta e o impacto dos produtos que construíram no mundo.

De acordo com a publicação de Zuckerberg, o CEO não tem a intenção de fazer uma substituição direta de Sandberg, que era mais que COO - era uma número dois com um papel decisivo.

"Não tenho a certeza que seria possível [substituí-la] visto que é uma superestrela que definiu o cargo de COO de uma forma única", disse Zuckerberg. "Mas mesmo que fosse possível, penso que a Meta chegou a um ponto em que faz sentido que os nossos grupos de produto e negócios sejam mais integrados, em vezes de ter as funções de negócio e operações organizadas de forma separada dos produtos."

Assim, Zuckerberg frisou que o papel de Javier Olivan "será diferente" daquele que Sheryl Sandberg desempenhou. Será "mais tradicional", explicou o CEO.

Não foi apresentada uma razão específica para a saída da Meta. Sandberg continuará a fazer parte do conselho de administração da empresa e, segundo a CNBC, informou Zuckerberg da sua decisão no passado fim-de-semana.

Além do seu papel na Meta, Sheryl Sandberg tornou-se conhecida pelo livro "Lean In", sobre liderança no feminino, os desafios das mulheres no mundo laboral e como podem fazer avançar as suas carreiras.

Antes de se juntar a Zuckerberg, a executiva tinha feito parte da administração de Bill Clinton, no Departamento do Tesouro, e também passou pela Google, onde desenvolveu o negócio da publicidade.