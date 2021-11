Nunca se falou tanto de privacidade na cimeira virada para o futuro

Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com forte cumprimento a Paddy Cosgrave, líder da Web Summit. © Carlos Pimentel/Global Imagens

O mundo caminha para o fim da pandemia mas há problemas que começaram antes de 2020 e que estão longe de ficar resolvidos. No regresso presencial a Portugal, a Web Summit foi o palco onde as falhas nas redes sociais dominaram as conversas. A cimeira tecnológica recebeu 43 mil participantes e já há quem peça mais do dobro das pessoas no próximo ano. Resta saber como...

Se fosse praticado tiro com arco na feira tecnológica, o símbolo do Facebook (agora chamado Meta) teria de estar no centro do alvo. Os primeiros ataques começaram mal a cimeira tecnológica tinha arrancado. As réplicas vieram nos dois dias seguintes.

O primeiro "tiro" foi da ex-funcionária e agora denunciante Frances Haugen. "Um dos custos humanos da série de decisões que o Facebook tomou é que há muitas pessoas que têm a mesma experiência que eu, que entrei querendo trabalhar sobre a desinformação e descobri coisas que acreditava estarem a colocar vidas em risco".

O segundo disparo foi da ativista Ayo Tometi. "O Facebook é uma plataforma muito vulnerável e, por isso, preocupa-me especialmente, até porque permite que os ativistas de direitos humanos sejam um alvo através de si", lamentou a cofundadora do movimento Black Lives Matter.

Até a representante da Comissão Europeia (CE) deu uma pincelada sobre o tema. "Tentar influenciar as eleições ou o comportamento dos eleitores deve estar sujeito a regras mais rígidas e a uma transparência significativa. [...] Temos de apertar o botão de "desacelerar", porque a nossa democracia é muito preciosa para permitir essa atitude de agir rápido e quebrar as coisas", salientou a vice-presidente da CE para os Valores e Transparência, Vera Jourová.

Debaixo de fogo na Web Summit, os dois representantes do Facebook responderam em formato remoto - ao contrário do que estava previsto.

O vice-presidente para Assuntos Globais, Nick Clegg, alegou que se as pessoas tivessem constantemente "más experiências" no Facebook, não usariam os produtos do grupo.

Mais humilde, o responsável de produto, Chris Cox, admitiu: "Não somos perfeitos". Por isso, será necessário "melhorar em alguns pontos" no futuro. Cox afirmou mesmo que será preciso tomar decisões "difíceis" que equilibrem a segurança das plataformas com a liberdade de expressão dos seus utilizadores. E admitiu ser importante que exista "mais regulação" para estes produtos digitais.

Fábrica de unicórnios?

A Web Summit também serviu para mostrar Portugal como um país virado para o empreendedorismo e "onde as pessoas vêm para investir", segundo o ministro da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira.

Só que, como a cimeira tecnológica se realiza na capital, Lisboa foi a cidade dominante. O Pavilhão de Portugal, no Parque das Nações, será a sede da aliança europeia de nações para startups (ESNA). A abertura está marcada para o início de 2022 e haverá investimento nacional de 1,5 milhões de euros.

Também para as empresas tecnológicas haverá mais investimento. O governo e o Banco Europeu de Investimento (BEI) lançaram, na cimeira, a segunda fase do programa Portugal Tech, com um valor total de cem milhões de euros: 50 milhões do governo português e outros 50 milhões do BEI.

Na feira tecnológica ainda houve tempo para ficar a pensar em dois anúncios. Logo na abertura, Carlos Moedas, presidente da autarquia, recordou a promessa da Fábrica de Unicórnios, lugar para "ensinar os detalhes e o processo para que os jovens possam transformar as suas ideias em grandes negócios, criar empregos e mudar o mundo e ter propósito". No Beato, a partir de 2022, o Hub Criativo do Beato vai abrir portas, com espaço para incubação e aceleração de empresas.

No encerramento, Marcelo Rebelo de Sousa ambicionou um novo recorde para 2022. "Temos de ficar acima dos 70 mil participantes [de 2019]. Temos de ser cem mil pessoas aqui no próximo ano."

As palavras do Presidente da República lembraram que o acordo de permanência da Web Summit até 2028 em Portugal contempla a duplicação da FIL até ao próximo ano. De 1 a 4 de novembro de 2022 haverá mais.