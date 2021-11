Nuvem permite "mudança fundamental na forma como os negócios funcionam"

Adam Selipsky, CEO da AWS, no Re: Invent 2021

Pode parecer que a nuvem já permeou todos as áreas da economia, mas o caminho que há para fazer é muito maior que o que foi percorrido. Foi mais ou menos isto que o CEO da Amazon Web Services (AWS) disse, na keynote de abertura do evento anual "Re: Invent", que decorre em Las Vegas. A premissa do responsável é que o horizonte é entusiasmante e o crescimento ilimitado, porque ainda está muito por fazer neste espaço.

"Apesar do que parece ser adoção maciça, estamos apenas a começar", afirmou o CEO. "Os analistas estimam que 5% a 15% dos gastos em tecnologias de informação migraram para a nuvem. Há tantas operações que vão migrar para a nuvem nos próximos anos, tanta inovação por vir, tanta oportunidade para todos nós", estabeleceu.

Entrando ao som dos acordes de "Sweet Child O"Mine", dos Guns "n" Roses, Adam Selipsky falou perante uma audiência entusiasmada em Las Vegas, ao vivo e a cores depois de um ano de eventos virtuais. Este ano marca também o 15º aniversário da AWS, que foi fundada em 2006, numa altura em que apenas se começava a falar do conceito de "cloud."

"Nos quinze anos desde que lançámos a AWS, a cloud tornou-se não apenas outra revolução tecnológica, mas um condutor de uma mudança fundamental na forma como os negócios funcionam", sublinhou o CEO. "Não há indústrias que não tenham sido tocadas, não há negócio que não possa ser radicalmente transformado."

Puxando dos galões da empresa, que voltou a ser colocada no topo do Quadrante Mágico da Gartner pelo 11º ano consecutivo, Selipsky prometeu que a empresa vai continuar a inovar em função dos "milhões de clientes" que tem em todo o mundo e que usam a sua plataforma para suportar aplicações críticas de negócio.

"Estamos a ir em direção à integração perfeita entre dados, analítica e aprendizagem de máquina, que será transformadora", vaticinou.

O CEO deu alguns exemplos famosos de organizações que apostaram na plataforma da AWS com sucesso, como foi o caso da Netflix e do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, que usou os serviços da tecnológica para apoiar e transmitir a aterragem do rover Curiosity em Marte, em 2012.

"Cada um destes clientes procurou novas formas de se reinventar a si e às suas indústrias", afirmou. "Eles encontraram um caminho inteiramente novo."

A ideia é que a AWS quer ajudá-los a fazer isso e a desbravar os seus próprios trilhos.

"Estamos a desenvolver capacidades mais poderosas, a empurrar os limites para coisas como 5G e IoT", disse o CEO, anunciando depois o lançamento de um serviço para ajudar as empresas a montarem redes privadas de 5G em poucos dias.

"Vamos continuar a inovar", prometeu.

O evento anual AWS Re: Invent decorre até sexta-feira, 3 de dezembro, em Las Vegas.