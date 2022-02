O bê-á-bá dos ciberataques (Vodafone & co) por português campeão dos hackers

DR © Pedro Ribeiro

Ciberataques há muitos, de muitos tipos mas podem afetar tudo e todos. "O segredo está no nível de preparação que cada empresa tem para lidar com os ataques", explica-nos Pedro Ribeiro. Tem nome de radialista e diretor da Rádio Comercial, mas é na verdade fundador da empresa de cibersegurança baseada em Londres Agile Information Security e campeão de 2021 da pwn2own, uma competição internacional ao estilo Óscares de hackers (do lado certo da lei) onde se avalia a capacidade de intrusão informática que permite depois às empresas eliminar vulnerabilidades e reagir melhor a ataques.

Este engenheiro formado no Técnico acredita que terá havido negligência da Vodafone Portugal pela forma como o ataque foi eficaz a prejudicar a operadora e os seus clientes (que incluem serviços críticos) e admite estar preocupado por possível falta de segurança nos serviços do Estado, do SNS aos tribunais - "Portugal pela falta de investimento em cibersegurança de bom nível é um alvo fácil que agora parece ter estar na mira de alguns atacantes".

A conversa com Pedro Ribeiro:

Made in Tech EP 54 - O bê-á-bá dos ciberataques 00:00 00:00

Ouça e subscreva em: Apple Podcasts | Spotify | Google

Aceda a todos os episódios do Made in Tech (sobre criptomoedas; exploração espacial; guerra Austrália-Facebook com entrevista ao pai do código australiano; Clubhouse; ciência na pandemia; impostos digitais com Margrethe Vestager; ensino à distância): dinheirovivo.pt/podcast/made-in-tech

2022 começou em Portugal com mais ataques mediáticos do que era habitual no país (sempre houve ataques, algo que tem crescido durante a pandemia, mas nem todos são conhecidos ou se tornam mediáticos). Começou com o ataque ao grupo Impresa (Expresso, SIC, Olhares, etc) que continua por esclarecer com pormenor e por resolver (todo o arquivo do site do Expresso está offline e de imagens da própria SIC parece ainda não estar disponível).

Seguiram-se ataques à Cofina (Correio da Manhã, Record, Negócios) e, esta semana, mais de quatro milhões de clientes da Vodafone Portugal foram afetados durante três dias por um ataque sem precedentes em Portugal. Já esta quinta-feira foi o laboratório Germano de Sousa que foi o mais recente alvo.

Nesta conversa procuramos desconstruir a área de cibersegurança e dos ciberataques e olhar para os recentes problemas em empresas portuguesas, procurando dar conselhos sobre o que todos devem saber para estarem o mais protegidos possível. Isto numa altura em que cada vez mais pessoas e empresas 'vivem' online com os benefícios que se conhecem, mas também com os riscos de uma rede das redes que é colaborativa, planetária e global para o bem e para o mal.