O boom das big tech acabou? Quem está a ganhar e quem perde neste 2022

(FILES) This file illustration picture taken in London on December 18, 2020 shows the logos of Google, Apple, Facebook, Amazon and Microsoft displayed on a mobile phone with an EU flag displayed in the background. - A European Union court on November 10, 2021, rejected a Google appeal against a 2.4-billion euro ($2.8-billion) anti-trust fine. US tech giants Google, Apple, Facebook, Amazon and Microsoft have been accused of not paying enough taxes, stifling competition, stealing media content and threatening democracy by spreading fake news. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) © AFP

As grandes tecnológicas foram das principais beneficiadas da disrupção que tomou a economia de assalto por causa da covid, apesar dos problemas causados pela escassez de componentes e atrasos logísticos. Entre 2020 e 2021, os cinco titãs da tecnologia norte-americana - Amazon, Apple, Microsoft, Google e Facebook - surfaram uma onda que lhes trouxe incrível crescimento e muito cash flow. O índice tecnológico Nasdaq bateu recordes em novembro de 2021, altura em que registou ganhos de 23% no total do ano.

Mas este boom pode ter acabado. Na temporada de resultados que culminou nesta semana, os números foram mistos e a reação do mercado também. Das cinco big tech, a Meta, dona do Facebook, foi a mais castigada pelo desempenho dececionante no último trimestre. Para lá do núcleo duro, Netflix e Spotify tiveram trimestres desastrosos, a Intel reportou subidas mas foi fustigada pelo mercado, e a IBM deixou dúvidas quando não deu orientações de lucro por ação, apesar da boa performance.

O que se pode, então, concluir? A análise de Therese Poletti no MarketWatch indica que o crescimento exponencial bateu no teto. O Nasdaq está a sofrer alguma correção, tendo caído 12% desde o pico, em novembro, as estimativas para muitas tecnológicas em 2022 são mais baixas e o curto prazo apresenta desafios para os quais os CEO não têm soluções imediatas.

Foi o que ficou claro na apresentação de resultados da Meta, em que Mark Zuckerberg não conseguiu aliviar os receios dos investidores. A dona de Facebook, Instagram e WhatsApp reportou a subida de 20% na receita, para 33,6 mil milhões de dólares, com quebra de 8% nos lucros, para 10,28 mil milhões. Ambos foram piores do que esperado. Os números caíram tão mal em Wall Street que as ações afundaram mais de 22% nas trocas fora de horas e fecharam com uma incrível derrapagem de 26% na quinta-feira. A queda limpou 240 mil milhões de dólares do valor da empresa e arrastou consigo os maiores índices da bolsa norte-americana. Em causa esteve também uma série de avisos quanto aos obstáculos que vão abrandar a expansão da Meta num futuro próximo. Zuckerberg, sempre otimista, disse que a empresa está no bom caminho mas que há "ventos contrários" que vão atrofiar o crescimento - nomeadamente as mudanças que a Apple fez na plataforma iOS e reduziram de forma significativa a capacidade de monitorização dos utilizadores e recolha de dados sobre os mesmos, essencial para a personalização de anúncios. Novas regras de privacidade na Europa agravaram este problema e estão a obrigar a Meta a reconstruir a sua estratégia de venda de publicidade, o que significa que a precisão dos anúncios e o volume de impressões estarão reduzidas no curto prazo. Uma vez que a publicidade é a esmagadora maioria das receitas da Meta, o trimestre não parece rosado.

Além disso, referiu Zuckerberg, a Meta está a redirecionar o seu foco para o segmento dos jovens adultos e elegeu o formato de vídeo Reels como o centro da sua estratégia. Mas monetizar os Reels é uma empreitada mais demorada que a monetização dos Stories e do Feed, e isso significa, novamente, que o crescimento de curto prazo será menor. Para completar o quadro, a divisão Reality Labs - que concentra os esforços para o metaverso - teve um prejuízo de 10,2 mil milhões no global de 2021.

Tudo somado, o tombo que a Meta deu em bolsa indica que os investidores estão pessimistas, algo que não aconteceu com a Amazon apesar de esta também ter falhado as previsões dos analistas no que toca a vendas. A retalhista registou uma subida de 9% para 137,4 mil milhões de dólares, abaixo do consenso e crescendo pela primeira vez desde 2017 apenas a um dígito. E deu orientações para o primeiro trimestre que ficam aquém da expectativa (112 a 117 mil milhões, contra 120 mil milhões).

Mas o lucro praticamente duplicou, para 14,3 mil milhões, fruto do investimento na construtora de carros elétricos Rivian Automotive, que teve uma dispersão em bolsa bem sucedida. E o mercado ficou satisfeito com os fortes indicadores da unidade de serviços na cloud, AWS, e a revelação de que o negócio de publicidade da Amazon disparou 32% para 9,7 mil milhões.

Google excede previsões, Netflix e Spotify desiludem

Foi também o bom desempenho da publicidade que entusiasmou os investidores quando a Alphabet, dona do Google, apresentou os números nesta semana de altos e baixos. A Alphabet teve certamente um alto com resultados sólidos: os lucros aumentaram 36% para 20,64 mil milhões e as receitas deram um salto de 32% para 75,32 mil milhões. Ambos superaram as expectativas, o que levou as ações a valorizarem 8% nas trocas fora de horas. A Alphabet saiu relativamente incólume das alterações de privacidade no iOS, com a publicidade a subir 32% e a valer 61,2 mil milhões. A empresa reportou ainda um forte desempenho da sua unidade de serviços na nuvem, com uma subida de 45% para receitas de 5,5 mil milhões.

E foi precisamente na nuvem que a Microsoft brilhou, com o crescimento de 26% para 18,33 milhões de dólares da unidade Intelligent Cloud, onde se insere a Azure. As receitas totais incharam 20% para 51,73 mil milhões e os lucros deram um salto de 21% para 18,77 mil milhões. Acima do esperado pelos analistas, o trimestre foi considerado muito robusto para a mais antiga de todas as big tech.

No entanto, foi a Apple que mais impressionou - e, de longe, a que mais lucrou - nesta temporada. A fabricante reportou o seu maior trimestre de sempre com vendas de 123,9 mil milhões (+11%), bem acima do consenso, e lucros de 34,6 mil milhões de dólares (+20%). Todas as categorias de produtos cresceram, salvo o iPad, e o iPhone voltou a ser o smartphone mais vendido do mundo, pondo a Apple no número um e destronando a Samsung. A empresa tem agora 785 milhões de assinantes dos seus serviços, mostrando aos investidores que a estratégia de diversificação está a ter bons resultados.

O mesmo não pode ser dito para Netflix e Spotify, duas plataformas que ganharam bastante proeminência durante o confinamento. O Netflix reportou um abrandamento no crescimento do número de subscritores e previsões que deixaram os investidores aos gritos. Depois de ter adicionado 8,3 milhões de novos assinantes, atingindo 221,8 milhões no final de 2021, a empresa disse que só antevê ganhar 2,5 milhões de subscritores no primeiro trimestre de 2022. É menos de metade do que os analistas projetavam, o que levou as ações a tombarem 21,8% a seguir à previsão quase catastrófica.

E o Spotify não conseguiu melhor. A plataforma, que teve prejuízos de 7 milhões de euros, até obteve uma subida de 24% das receitas, para 2,16 mil milhões. Com 180 milhões de assinantes premium (+8 milhões no quarto trimestre), disse que prevê adicionar apenas 3 milhões neste trimestre, o que será um crescimento de 1,7%. Foi essa fraca perspetiva que assustou os investidores e levou as ações a cair 12% nas trocas fora de horas.

Descrita como "montanha russa", esta temporada de resultados mostrou que a bonança de uns é o desastre de outros e que, dissipada a disrupção pandémica, podem emergir novos vencedores.