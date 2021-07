O futuro do trabalho "é híbrido mas traz desafios". Regras fixas evitam caos e desigualdade

©

Nicholas Bloom é professor e investigador de Economia da Universidade de Stanford (EUA) e um dos especialistas mundiais em produtividade no trabalho há vários anos. Com o seu mais recente estudo chegou à conclusão que "o trabalho remoto traz vantagens e futuro é mesmo o modelo híbrido". A pandemia iniciou esta revolução e o seu estudo feito em junho no Reino Unido a 2500 funcionários (aliado a dezenas de entrevistas e outros estudos feitos recentemente) "prova que o trabalho a partir de casa pode tornar as empresas mais produtivas e os funcionários mais felizes".

Apesar disso, "como todas as revoluções, pode haver dificuldades de navegação", mesmo que pareça já tranquilo para a maioria dos gestores que entrevistou que "o escritório de casa vá continuar" e "o futuro do trabalho seja mesmo híbrido". "Cerca de 70% das empresas, pequenas e grandes (como Apple, Google ou HSBC) e de várias indústrias vão implementar formas de trabalho remoto para que se divida o trabalho entre o escritório e a casa", indica o estudo.

Bloom explica que os benefícios de estar em casa passam por não perder tempo na deslocação e um maior silêncio para mais foco em tarefas, enquanto "o escritório traz maior capacidade de colaborar, inovar e construir uma cultura". A maior parte das empresas está a sugerir aos funcionários dois dias em casa para reuniões remotas mais pequenas e tarefas individuais e três dias no escritório para reuniões com mais de cinco pessoas, formação e eventos sociais.

Nicholas Bloom © DR

O investigador admite, no entanto, que se forem os trabalhadores a escolher à vontade os dias em que ficam em casa, os escritórios estarão vazios à segunda e sexta-feira (o terceiro dia preferido é a quinta-feira. Além disso, cerca de 32% preferia estar sempre em trabalho remoto, enquanto 47,3% quer estar entre um e quatro dias em casa (dois dias é a opção mais comum, com 14,8%) e 20,8% prefere manter-se sempre no escritório.

Nesse contexto, o investigador defende num artigo de opinião a que o DV teve acesso que exista uma negociação e algum cuidado na escolha até para não criar "ansiedade e um verdadeiro pesadelo na gestão do dia a dia do escritório" numa altura em que muitas empresas até estão a reduzir os espaços disponíveis.

Revolução deve vir com regras

O especialista admite que mudou de opinião sobre o papel dos gestores na decisão sobre o trabalho de casa. Agora diz que os gestores devem definir (em conjunto com os funcionários) dias em concreto para se trabalhar de casa e do escritório que devem incluir os líderes, incluindo o CEO - "devem dar o exemplo até nos dias de ficar em casa".

Outro tema em análise foi a desigualdade que o teletrabalho pode provocar. "Os estudos mostram que entre licenciados com filhos pequenos, as mulheres querem trabalhar sempre de casa quase mais 50% do que os homens". Algo que é apontado como "preocupante" porque "há provas que trabalhar sempre de casa quando a maioria dos colegas estão no escritório pode ser bastante prejudicial para ascender na carreira". Como base dessa informação Bloom cita um estudo de 2015 que o próprio coordenou na China: registavam-se bem mais promoções e em menos tempo para quem estava sempre no escritório e perto das chefias.

Daí que a escolha livre de quem vai ao escritório sempre e quem fica sempre em casa "possa exacerbar a falta de diversidade no local de trabalho" já que são os homens solteiros e sem filhos "que mais querem estar a tempo inteiro no escritório".

Bloom diz que será preciso "liderança vinda do topo para garantir que a força de trabalho dentro ou fora do escritório se mantém diversa e verdadeiramente inclusiva". Entretanto, em Portugal o PS está a preparar uma proposta para tentar impedir que haja muito mais mulheres em teletrabalho do que homens.

Videochamadas ganham às reuniões presenciais?

O estudo feito em junho no Reino Unido mostra que a esmagadora maioria dos inquiridos considera que as videoconferências nas reuniões de duas a quatro pessoas foram iguais (41%) ou até melhores (31%) do que as versões presenciais no escritório. O contrário acontece para as videoconferências com mais de 10 pessoas, "uma pior experiência do que as reuniões presenciais" para quase metade dos inquiridos (45%).