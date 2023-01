O melhor e o mais curioso da grande feira de tecnologia CES Las Vegas

CES 2023 © Ana Rita Guerra

A CES em Las Vegas é provavelmente a única grande feira de tecnologia onde é possível encontrar uma sanita que faz testes de saúde e uma Fitbit para o pénis em paralelo com os novos televisores e frigoríficos das maiores fabricantes do mercado. Há uma sensação de vale-tudo no chão da exposição, que é gigantesco e se divide entre o centro de convenções e o Venetian. Em 2023, esta foi a feira onde pudemos ver o novo carro-conceito da BMW que fala e muda de cor, o dispositivo flexível que se transforma em tablet da Samsung e os óculos de realidade virtual da OVR com cartuchos aromáticos para dar cheiro ao metaverso. Com 3500 expositores, milhares de produtos lançados e 115 mil participantes, a CES voltou à sua glória pré-pandémica contra algumas das previsões mais fatídicas. Eis o que de melhor (e mais estranho) foi mostrado no evento em Las Vegas, que decorreu entre 5 e 8 de janeiro.

Relacionados O que apresentaram os portugueses na CES 2023 em Las Vegas

As grandes marcas

Dos frigoríficos LG MoodUP às televisões laser da Hisense, o software VR Komoko da Canon, o ThinkPhone by Motorola da Lenovo, a câmara Lumix S5IIX da Panasonic e o Flex Hybrid da Samsung, as maiores fabricantes do mercado estiveram na feira e fizeram apresentações estimulantes, sobretudo ao nível da eletrónica de consumo para a casa. A CES foi também muito forte ao nível da tecnologia automóvel, com keynotes da BMW e da Stellantis e vários veículos conceptuais na exposição, desde carros voadores Aska a camiões autónomos Vueron, embarcações 100% elétricas e o Afeela da Sony Honda. Até a John Deere, uma referência nos tratores e equipamentos agrícolas, mergulhou no futuro com uma escavadora elétrica e um sistema de fertilização robótico, ExactShot. Há uma confluência cada vez maior de eletrificação, Inteligência Artificial e digitalização na transição da indústria.

Na realidade virtual e aumentada, a Sony apresentou a PSVR 2, a OVR mostrou óculos capazes de produzir cheiros, a HTC lançou o Vive XR Elite. Da casa conectada com sanitas inteligentes Kohler às bicicletas de fitness conectadas Truekinetix e Wondercise, foi possível vislumbrar o que o futuro nos reserva. Tecnologia virada para a melhoria da qualidade de vida, do bem-estar e do planeta - ou não tivesse sido a sustentabilidade uma parte central de quase todas as apresentações.

Os gadgets mais curiosos

Esta é a parte mais inusitada da feira: uma parada de gadgets curiosos, alguns dos quais nos fazem inclinar a cabeça para perceber se estamos mesmo a ver bem. Os lançamentos excêntricos da CES são tão famosos que se tornaram indispensáveis. Vejamos alguns que chamaram a atenção nesta edição da feira.

FirmTech

É um anel de plástico que se conecta a uma aplicação e se usa no órgão sexual masculino. O responsável Clark Stacey, que falou com o Dinheiro Vivo durante a feira, caracterizou o gadget como "uma Fitbit para o pénis", uma vez que se trata de um wearable destinado a medir indicadores tal como as pulseiras de fitness medem ritmo cardíaco, calorias gastas e outros.

CES 2023 © Ana Rita Guerra

"Tenho dispositivos que monitorizam o sono, o fitness e a saúde. Este é um quarto", indicou Stacey. A empresa norte-americana tem vendido o produto a urologistas que tratam pacientes com disfunção erétil e outros problemas de saúde masculina, mas pretende introduzir um aspeto de gamificação para incentivar outros homens a usarem o produto. Por exemplo, para medirem a intensidade e duração de performance e compararem com outros. O produto custa 275 dólares e é vendido online para todo o mundo.

Dignity Lifts

É um acessório para sanitas que desce e levanta a pessoa para que possa usar a casa-de-banho sozinha mesmo que tenha dificuldade em sentar-se. Custa 1.499 dólares, funciona de forma autónoma, e ganhou um prémio de inovação nesta edição da feira. O nome reflete um dos objetivos da empresa: dar dignidade e autonomia a uma ida à casa-de-banho.

Optimus Prime

A Robosen criou um Transformer que funciona realmente e é programável e apresentou uma edição limitada de 48 cm na CES. Este Optimus Prime custa 1000 dólares e consegue tocar guitarra, movimentar-se e responder a comandos de voz. A empresa organizou mesmo uma festa TRANSFORMERS num hotel de Las Vegas com convidados VIP.

Yomi

É um robô que ajuda dentistas a fazer implantes. A empresa criadora, Neocis, chama-lhe "o futuro da odontologia" que vai "mudar o jogo." Tem feedback háptico, visualização avançada e indicações sonoras para ajudar os dentistas durante o procedimento. Foi aprovado pelo regulador FDA para utilização nos consultórios.

CES 2023 © Ana Rita Guerra

Parso

Vindo do Japão, trata-se de um altifalante que só o utilizador consegue ouvir. Foi desenhado para ser usado à volta do pescoço, como um wearable, e tem uma tecnologia que direciona o som para o destinatário.

eKineket BD 3

É uma ideia da Acer e consiste numa secretária que dobra como bicicleta estática. O intuito é que a pessoa possa pedalar enquanto trabalha, dando mais movimento ao trabalho remoto e de escritório. Bonus: inclui portas USB-A e USB-C que carregam dispositivos com energia gerada pelo movimento dos pés.

Evie

Pode ser o primeiro anel a ser aprovado pelo regulador FDA para uso médico e é uma criação da Movano. O Evie foi desenhado para monitorizar a saúde feminina e recolher dados úteis para os médicos. Rastreia ritmo cardíaco e a sua variabilidade, ritmo respiratório, variação da temperatura da pele, ovulação e menstruação, padrões de sono e de atividade. Custará cerca de 300 dólares e vai ser lançado em 2023.