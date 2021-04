O que é o AIoT? A receita da Bosch para ecossistema inteligente que quer poupar euros e o ambiente

Bosch AIoT © Bosch

Num evento online a que o Dinheiro Vivo teve acesso, a gigante alemã da eletrónica que serve várias indústrias apresentou os seus planos para o futuro. Além do foco em mobilidade sustentável entre hidrogénio e motores elétricos, a aposta da empresa que têm duas fábricas em Portugal é no que chama AIoT que pode ir de produtos para a casa, até à área da saúde (testes covid incluídos), mobilidade e para o espaço (usados pela NASA).

E o que é o AIoT? É a conjugação da conetividade do chamado IoT (Internet das Coisas) com a inteligência artificial, num verdadeiro ecossistema que inclui não só os produtos enviados para os consumidores e "vantagens constantes associadas", mas também "ganhos na produção e poupança clara nos gastos operacionais, na pegada de carbono e no valor cobrado pelos produtos". Ou seja, irá permitir produtos mais baratos e eficientes.

A Bosch tem neste momento a decorrer, para expandir esse ecossistema, mais de 185 projetos em inteligência artificial, incluindo o português Augmanity - com 20 milhões de investimento, centro em Aveiro e várias soluções previstas até 2023.

No total, tem mais de 10 milhões de dispositivos conetados e até 2025 quer mesmo que todos os produtos criados sejam IoT de alguma forma, com o extra de incluírem neles próprios ou a montante inteligência artificial - o tal AIoT.

Atualizações e melhorias constante ao estilo Tesla

O objetivo é ter tecnologias de melhor performance nos próprios dispositivos, mas também tirar mais dados e feedback deles não só para melhorar os produtos que os substituem e informação para melhor performance destes produtos os substituem, mas também, através de atualizações, melhorar os próprios produtos que estão na casa dos clientes.

Ou seja, fazer algo semelhante ao que a Tesla já faz com os seus carros, que podem melhorar e ter novas ferramentas com updates de software, tal como acontece com os smartphones.

"Queremos desbloquear o potencial do AIoT colocando os clientes no centro", explicou Michael Fausten, o responsável pela área da Bosch. A ideia passa por recolher dados dos produtos para poder "ir melhorando a performance e eficiência dos aparelhos ao longo do tempo e em novos produtos". Um dos exemplos dados foi de uma bicicleta elétrica, com os sensores conetados a permitirem gerir dados relacionados como o tipo de percurso, condições da estrada, curvas, adequando ao tipo de bicicleta.

"Ao recebermos esses dados pela cloud de forma totalmente anónima (o objetivo é ter o perfil de uso dos produtos e não o perfil da pessoa) podemos dar melhores rotas e viagens mais fiáveis e com estimativas mais precisas face aos GPS atuais", adiantou o engenheiro alemão sobre os benefícios para o uso diário de produtos AIoT - algo semelhante acontece com a condução autónoma.

Bicicleta elétrica com sistema GPS inteligente © Bosch

Indústria com muito a ganhar

Outro dos objetivos é aplicar os conhecimentos possíveis com os novos dados centralizados num sistema inteligente que tira deles as conclusões possíveis para melhorar a produção. "Vamos conseguir gerir melhor tarefas de cada máquina, optimizar processos de trabalho nas linhas de produção e de agendamento, com os nossos algoritmos a encontrarem melhorias nos processos a cada 10 minutos". A Bosch quer, assim, poupar muitos milhões de euros por ano, "melhorar a produtividade, reduzir o consumo de energia (poupando o meio ambiente), ter uma melhor manutenção e baixar os preços dos produtos"

Engenheiros especializados em inteligência artificial

Nesta aposta da Bosch no tal AIoT, a empresa diz que terá uma melhor forma de dar soluções para as alterações climáticas, potenciais novas pandemias e ajudar na digitalização da sociedade em geral. Parte relevante será treinar em breve cerca de 20 mil engenheiros da empresa para ficarem peritos em inteligência artificial "para lideraram a área e introduzirem este tipo de tecnologia e conceito em todos os produtos e em todo o processo de produção".

Com mais de 200 fábricas pelo mundo, incluindo duas em Portugal, e mais de 800 linhas de produção, "o lado analítico e estatístico dos novos dados vindos de maquinaria, peças, produtos criados e até dos colaboradores pode fazer, passo a passo, uma grande diferença", adianta Michael Fausten.