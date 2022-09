O que valem o iPhone 14 & companhia? Francisco Jerónimo a partir do Apple Park

Apple apresentou os novos iPhone 14 e companhia no seu Apple Park, na Califórnia. Os 14 Pro sem notch foram a maior novidade. © DR

O podcast Made in Tech está de volta aos episódios, com uma conversa dedicada aos vários anúncios que a Apple fez esta quarta-feira. Francisco Jerónimo, vice-presidente da IDC Europe (com quem já tínhamos falado há um ano), esteve em Cupertino, na Califórnia, na sede da Apple a assistir ao evento. Falámos com ele enquanto o analista andava pelos corredores da zona do Anfiteatro Steve Jobs onde havia já a demonstração das novidades (Tim Cook também por lá andava).

No final, Francisco Jerónimo, fez-nos uma pequena visita guiada pelo recinto.

O episódio:

Segue uma descrição das novidades abordadas:

- Os novos AirPod Pro (299 euros) com novas funcionalidades no cancelamento do ruído e áudio espacial, com mais tempo de bateria, e a forma como têm sido uma aposta ganha pela Apple como produto de milhões.

- Os novos Apple Watch 8 (509 euros) com sensores de temperatura e um tracker de fertilidade para ajudar a quem quer engravidar (ou não quer engravidar). Inclui também novos avisos/alertas em caso de acidente. O Watch SE também está de volta (desde 339 euros).

- O surpreendente (que ninguém esperava) Apple Watch Ultra, a competir na área premium e dos desportos de aventura, enorme (49mm de caixa) e repleto de novas funcionalidades (e bateria até 60 horas). Francisco Jerónimo já o tinha experimentado brevemente. Custa 1009 euros em Portugal (799 dólares nos EUA).

- O serviço de mensagens de emergência por satélite em zonas remotas para o iPhone 14. Como a nova aposta pode ser uma revolução na forma como os smartphones têm Internet diretamente por satélites.

- Os novos iPhone 14. A versão Mini foi abandonada, e surge agora o Plus de 6.7 polegadas. O mesmo aspeto, mas processadores, bateria, ecrã e câmaras melhoradas. Custa desde 1039 euros.

- A aposta da Apple, para já só nos EUA, no eSIM, o chamado SIM digital, sem a necessidade de SIM físico.

- O iPhone 14 Pro, que surpreendeu pelas soluções de software interativas em torno do chamado Dynamic Island, a zona das câmaras em formato de comprimido, que agora já não é um notch. Inclui pela primeira vez em iPhone o chamado ecrã Always-On (sempre ligado). Novas câmaras (incluindo de 48 MP) e processador. Custa por cá desde 1.349 euros (mais 200 euros do que o 13 Pro em 2021).

Os novos sistemas operativos iOS16 e WatchOS 9 chegam a 12 de setembro.