Obras de Dali e Warhol na inauguração do primeiro mercado de NFTs da Binance

A Binance, considerada a maior bolsa global para a troca de criptomoedas do mundo, celebra o lançamento do seu primeiro mercado de NFT's, homenageando artistas icónicos, como Andy Warhol e Salvador Dali, e contando com o contributo de uma centena de figuras das artes, da música e do desporto.

Um NFT - ou token não fungível - representa algo único e diferente das criptomoedas, como a Bitcoin, possível de ser intercambiáveis, daí a sua importância e raridade.

O primeiro leilão, que começa esta quinta-feira, dia 24 de junho, às 15h00 de Lisboa, terá disponível a coleção "Genesis", incluindo as peças Three Self-Portraits e Divine Comedy: rebeget. Tanto Warhol como Dali foram escolhidos a dedo para esta inauguração, já que representam o espírito do atual panorama dos NFTs, segundo a Binance.

Andy Warhol, por exemplo, revolucionou com o movimento Pop Art que permitiu a fácil reprodução de originais e alterou para sempre a interpretação do valor das obras de arte. A bolsa de criptomoedas defende que a tecnologia NFT transformou da mesma maneira a forma como prezamos a arte digital.

A Divine Comedy: rebeget de Dali é, por sua vez, recordada dado que se celebra em 2021 o 700º aniversário da morte de Dante Alighieri, o autor da versão literária e original da Divina Comédia. Consequentemente, a Binance decidiu oferecer uma versão digital e recriada da obra, enquanto NFT.

A bolsa terá ainda acessíveis várias "caixas mistério", que contêm NFTs raros e de edição limitada, destinadas a serem desbloqueadas pelos utilizadores, e dinamizará o "Programa 100 Criadores", para dar reconhecimento a talentos locais espalhados pelo mundo.

A partir desta quinta-feira é possível aceder ao mercado Binance NFT, criando uma conta ou entrando com uma já existente. Os novos utilizadores que se registem no primeiro mês de lançamento da plataforma e que comprem um NFT, recebem um outro de edição limitada.