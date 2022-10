Óculos de realidade virtual Meta Quest Pro chegam a 25 de outubro por 1.499 dólares

Mark Zuckerberg com o novo Meta Quest Pro © Meta

A próxima versão dos óculos de realidade virtual da Meta vão chegar às lojas a 25 de outubro com o preço de 1.499 dólares, anunciou hoje o CEO Mark Zuckerberg no arranque do evento Meta Connect 2022.

Anteriormente conhecido como Project Cambria, o novo Meta Quest Pro traz o primeiro chip resultante da parceria de desenvolvimento entre a Meta e a Qualcomm, o XR2+. Segundo disse Mark Zuckerberg na apresentação, o display LCD dos óculos tem 37% mais peixeis e 75% mais contraste, o que torna a realidade virtual mais imersiva. As lentes são 40% mais finas que as do Quest 2 e nota-se que o design foi trabalhado para ser mais elegante que o antecessor. Zuckerberg frisou que é mais confortável de usar.

Importante também é a capacidade de funcionar como um dispositivo misto, em que a pessoa pode manter-se alerta sobre o que está à sua volta ou acionar os bloqueadores de luz para uma experiência mais imersiva. A responsável de produto Angela Chang, que apresentou o dispositivo ao lado de Mark Zuckerberg, disse que o objetivo é proporcionar "uma transição suave do mundo físico para o digital" e vice-versa.

"A realidade mista vai potenciar algumas das experiências mais interessantes que vocês terão com o Quest Pro", garantiu o CEO da Meta.

O preço de 1.499 dólares (1.543 euros ao câmbio de hoje) inclui os dois controladores, que Zuckerberg disse serem "os seus próprios computadores." Será possível adicionar uma ponta de caneta digital para escrever virtualmente.

Isto é relevante dado o enorme foco do dispositivo na colaboração e produtividade, ao passo que os antecessores estavam mais virados para videojogos e entretenimento.

Reflexo disso é a parceria entre a Meta e a Microsoft (que tem o dispositivo de realidade mista HoloLens), que levará software como Teams e Office 365 para a plataforma Quest Pro. O CEO da Microsoft Satya Nadella participou na apresentação e salientou a importância do Teams para "milhões" de pessoas que usam o produto para comunicar e colaborar. "Estamos a passar pela mudança de uma vida na forma como trabalhamos", afirmou Nadella.

A integração no Quest Pro permitirá aos profissionais que usam Teams e Office 365 "colaborarem de formas novas." A Meta também tem parcerias com gigantes como a Autodesk e Adobe que estão a fazer desenvolvimentos com base nas novas capacidades do Quest Pro.

"Este é melhor dispositivo para completar tarefas", disse Zuckerberg. "É uma forma completamente nova de trabalhar no metaverso", continuou, referindo que isto "vai além da realidade virtual."

A Meta também está a trabalhar na melhoria dos avatares, para serem mais expressivos e fieis aos utilizadores que representam. Seguindo o objetivo de atrair mais pessoas para o metaverso, o ambiente virtual Meta Horizon Worlds passará a estar disponível na web, para que possa ser acedido através de qualquer dispositivo (não obrigatoriamente um Quest).

"Estamos a investir nisto porque acreditamos no seu potencial", frisou o CEO. Dentro da Meta, a divisão Reality Labs, que lidera todos estes esforços, gerou prejuízos de 2,8 mil milhões de dólares no segundo trimestre. Foi uma melhoria em relação ao período anterior, mas a escala do investimento tem chamado a atenção de analistas e investidores, visto que potenciais ganhos serão só no longo prazo.

É nisso que Zuckerberg diz estar focado. "A realidade virtual já não é um hobby obscuro", declarou. Eventualmente, a empresa espera que um dispositivo como o Quest Pro seja o único monitor de que alguém irá precisar.