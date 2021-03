Oppo lança três modelos da série topo de gama Find X

A Oppo oficializou esta quinta-feira as novidades da série Find X, a linha que concentra os modelos topo de gama da marca. Desta vez, foram lançados três modelos, com diferentes preços.

Em todos os modelos estará presente a conectividade 5G, ainda que em Portugal a quinta geração de redes móveis não esteja ainda disponível.

O modelo principal deste lançamento é o Find X3 Pro 5G, com a empresa a prometer um smartphone que "capta e reproduz mil milhões de cores". A cor e a imagem é um dos pontos de foco deste terminal, que será o mais dispendioso da linha.

Este equipamento combina duas câmaras principais de 50 MP - uma grande angular e ultra grande angular, com um sensor de imagem IMX 766.

O modelo Pro conta com um processador da Qualcomm, o Snapdragon 888, 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. A bateria conta com 4 500 maH, com a tecnologia de carregamento rápido desenvolvida pela empresa. De acordo com a empresa, os três modelos chegarão ao mercado com o carregador incluído na caixa - algo que empresas como a Apple ou a Samsung

Já a nível de ecrã, este terminal tem um ecrã de 6,7 polegadas, com uma refresh rate de 120hZ e uma resolução de 3216 x 1440.

Os restantes lançamentos são o Find X3 Neo 5G e o Find X3 Lite 5G, com preços mais baixos do que o flagship principal. O Find X3 Neo conta também com a mesma aposta de câmara quádrupla, que recorre ao mesmo sensor de imagem usado no modelo Pro.

De acordo com as especificações disponibilizadas, as principais diferenças em relação ao modelo Pro estão no tamanho do ecrã (6,5 polegadas contra 6,7 no Pro), na taxa de atualização do ecrã (90Hz) e no tipo de processador utilizado (Qualcomm Snapdragon 865), por exemplo.

Este terminal é ligeiramente mais leve quando comparado com o modelo Pro.

O último modelo a compor o trio de novidades é o modelo Lite, mais compacto, com 6,4 polegadas e uma resolução de ecrã de 2400 x 1080. Este modelo é o mais acessível da linha, com algumas diferenças, nomeadamente no processador utilizado (Snapdragon 765G) ou nos 8GB de RAM e 128GB de armazenamento.

Este modelo conta com quatro câmaras: a principal com 64 MP, uma ultra grande angular de 8 MP, uma câmara P&B e ainda uma câmara macro, com 2 MP e uma abertura de f/2.4.

Estes modelos estarão disponíveis em Portugal a partir do dia 25 de março, com diferentes preços: o modelo Pro custará 1 199 euros; o Neo 819 euros e o Lite 499 euros.

A Oppo chegou a Portugal em 2020, com os primeiros modelos disponíveis ao longo do primeiro semestre. Esta será a primeira vez em que um modelo principal da linha Find X, habitualmente com a designação Pro, chegará ao mercado português.