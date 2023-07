Organizações continuam a investir em serviços na nuvem impulsionadas pela IA

Inteligência artificial, blockchain e computação em nuvem são algumas das ferramentas ensinadas no programa das Bolsas Santander Tecnologia | MIT Liderar a transformação digital. © Pixabay

O mercado mundial de serviços na nuvem (pública) cresceu 22,9% no último ano para 502,1 mil milhões de euros, apesar da incerteza e da aparente contração dos orçamentos.

De acordo com os números da IDC, as aplicações de Software como Serviço (SaaS) foram responsáveis pela maior fatia de gastos, contabilizando 45% do total em 2022.

O crescimento denota um impulso grande da Inteligência Artificial, explicou a consultora.

"Dados os desafios económicos do último ano, é fácil concluir que estamos num período onde o foco na restrição de despesas e otimização dos ativos de nuvem existentes vão dominar as prioridades dos CIO e os destinos dos fornecedores de TI nos próximos anos", afirmou o analista Rick Villars. "É uma conclusão errada", frisou. "A avaliação e uso de IA, impulsionadas pela IA generativa, estão a começar a dominar o planeamento e o investimento de longo prazo das empresas e fornecedores de nuvem vão desempenhar um papel importante na avaliação e adoção de serviços virados para a IA."

em termos de fornecedores de serviços na nuvem, a consolidação em torno dos principais players continua a acontecer. As cinco maiores empresas - Microsoft, Amazon Web Services, Google, Salesforce e Oracle - captaram 41% do mercado mundial e cresceram 27,3%. Destas, a Microsoft liderou com 16,8& de quota, seguida da AWS com 13,5%.

Outro dado interessante do relatório é que as receitas provenientes daquilo a que IDC chama de "serviços na nuvem fundamentais", ou seja, que servem de base para estratégias primeiramente digitais, cresceram mais que o resto do mercado (28,8%).

"Isto destaca a crescente dependência das empresas em relação a uma plataforma de inovação na nuvem construída em torno de serviços de computação, dados e IA e apps para impulsionar a inovação", escreveu a IDC. Os elementos fundamentais, IaaS e PaaS, continuam a crescer mais rapidamente que os outros.

"A pesquisa da IDC mostra que a maioria das organizações apontam os seus fornecedores de nuvem pública como os parceiros tecnológicos mais estratégicos", explicou a analista Lara Greden. "Aquelas que já começaram a adotar IA estão a encontrar-se bem posicionados para avaliar maior adoção de capacidades de IA generativa numa estratégia de apps inteligente."