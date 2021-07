"Os colaboradores estão exaustos". O que devem os patrões fazer? 

É entre os trabalhadores considerados essenciais, as mulheres e os mais jovens que os impactos negativos mais se fazem sentir.

A pandemia revolucionou a forma como trabalhamos e para muitos a rotina laboral tornou-se ainda mais desgastante. É o caso de 41% dos 30 mil trabalhadores inquiridos do World Trend Index Report, da Microsoft, que pensa em mudar de carreira no próximo ano. O stress em conciliar a vida profissional e pessoal, como a solidão do trabalho remoto são as principais razões para considerarem tomar essa decisão.

O aumento do risco de burnout ou esgotamento foi uma das consequências mais evidentes da adoção do teletrabalho. O relatório mostra que 54% dos colaboradores se sentiu sobrecarregado, com o aumento drástico de reuniões, e-mails e tarefas desde que começou a trabalhar em casa. De facto, entre fevereiro de 2020 e fevereiro de 2021, o tempo de uma reunião virtual na plataforma Microsoft Teams mais do que duplicou e o utilizador comum envia mais 45% de mensagens por semana, sendo que 42% destas são feitas depois do expediente.

É contudo entre os trabalhadores da linha da frente, as mulheres e a geração Z, ou seja, jovens dos 18 aos 25 anos, que os impactos negativos mais se fazem sentir. 37% da massa laboral global acha que as empresas exigem demasiado no contexto pandémico atual. Os mais novos lidam especialmente com poucos recursos financeiros para conseguir trabalhar com as devidas condições em casa.

O relatório denuncia igualmente que, passado um ano de pandemia, os próprios empregadores ainda não fornecem o material necessário aos colaboradores para trabalharem remotamente. Apenas 46% dos inquiridos dizem ter recebido apoio por parte das suas empresas relativamente às despesas do teletrabalho.

Por outro lado, os números mostram que 60% dos líderes dizem estar a "prosperar" durante a situação atual, 23 pontos percentuais acima de qualquer outro trabalhador em posições hierárquicas mais baixas e sem poder de decisão.

Tendo em conta estes valores, a Microsoft relembra que é preciso incentivar os trabalhadores a tirar momentos para si e "desligarem" do trabalho, como também é fundamental adotar uma escuta ativa das suas necessidades. "Os líderes podem iniciar esta mudança com ações simples e concretas, tais como iniciar uma conversa perguntando às pessoas como estão ou, melhor ainda, o que estão a fazer para manter o equilíbrio nas suas vidas", lê-se em comunicado.

Apostar na formação dos colaboradores, de forma a capacitá-los não só em termos de competências profissionais, como para um desenvolvimento pessoal, sensibilizando-os para temas como a saúde e bem-estar mental é também fulcral.

Acrescenta-se ainda ser importante alertar os colaboradores sobre as futuras mudanças a ocorrer no local de trabalho e que tipo de modelo laboral, seja presencial, online ou híbrido, será seguido. "Comunicações abertas e transparentes contribuirão decididamente para a satisfação das preocupações dos colaboradores", garante a Microsoft.

Para Paula Fernandes, diretora de Colaboração e Produtividade na Microsoft Portugal, os líderes das empresas têm de respeitar o bem-estar dos colaboradores - "é preciso agir intencionalmente no autocuidado e no planeamento de tempos de descanso, criando condições para que as pessoas possam estar mais equilibradas, energizar-se e conseguirem dedicar-se à sua esfera familiar e pessoal, ao mesmo tempo que se criam condições para que no regresso das férias possam desempenhar as suas funções em pleno, de forma produtiva e com satisfação num modelo de trabalho híbrido", explica.