"Os smartphones dobráveis não vão ser a nossa última inovação"

Nuno Parreira, head of mobile division da Samsung Portugal © Leonardo Negrão/Global Imagens

Nuno Parreira, head of mobile division da Samsung Portugal, afirma que o segmento premium, ou seja, dos smartphones de gama muito elevada, é o que está a suportar mercado nacional de telemóveis. Em entrevista ao Dinheiro Vivo, a propósito dos 40 anos da Samsung em Portugal, o gestor garante que o premium é já um motor de crescimento no negócio da marca sul-coreana em Portugal. E os dobráveis a grande aposta. Hoje, os portugueses já adquiriram entre 30 a 40 mil foldables. "Já não é um número de nicho", nota, explicando que a marca quer tirar "o máximo partido" de não ter concorrência na produção desse tipo de modelos de smartphone.

A Samsung completa este mês 40 anos de atividade em Portugal, sendo que o Nuno está na empresa há mais de 20 anos, 12 dos quais a liderar uma das áreas de negócio. Que balanço faz desta quatro décadas de Samsung Portugal?

É um balanço muito positivo. Construímos uma marca de sucesso e com grande reconhecimento em Portugal. A primeira vez que a Samsung se estabeleceu fora das fronteiras da Coreia do Sul foi num país chamado Portugal e, quando olhamos para o nível de notoriedade que tem a Samsung em Portugal face a outros países europeus, o país tem uma notoriedade muito maior. Depois há o trajeto da Samsung, que se tem pautado pela qualidade, ou seja, temos tido um trajeto de crescimento não só de números mas também de qualidade nos produtos que apresentamos. Neste momento, temos uma posição muito forte em segmentos de topo, de alta gama - desde televisores, eletrodomésticos e smartphones -, o que significa que o nosso trabalho tem sido consistente, o que me apraz muito e resulta num percurso brilhante em Portugal.

Essa notoriedade que fala também é reconhecida internamente pela casa-mãe?

Sem dúvida que existe um carinho especial por parte da casa-mãe, na Coreia do Sul, porque este foi o primeiro território fora da Coreia onde foram alocados investimentos [em 1982] com a abertura de uma fábrica [em Manique, que encerrou no início dos anos 1990]. Também reunimos outros marcos, por exemplo, em 1998 a Samsung exporta o primeiro telemóvel [modelo SGH250] e o destino foi Portugal.

Como é que se explica a longevidade da Samsung no mercado português. Qual tem sido a estratégia da empresa para Portugal?

A longevidade traduz-se pela inovação, pioneirismo e resiliência das nossas equipas. Também temos tido uma estratégia de muita colaboração com parceiros de negócio, desde distribuidores a retalhistas, passando pelos operadores de telecomunicações. Por exemplo, no caso do primeiro telemóvel exportado para cá, o negócio de operadores estava a despontar e tivemos a visão de desenvolver logo algumas parceiras, quando isso ainda não fazia parte da estratégia da Samsung. Procuramos estar sempre muito presentes no desenvolvimento do negócio e trabalhar os canais de venda é uma área muito importante. Aí conseguimos criar um caminho de sucesso e isso tem sido um dos nossos fatores diferenciadores.

Sente que a área de mobile é que tem maior reconhecimento hoje?

Os 40 anos foram também feitos pela equipa da área de televisores, da área de eletrónica de consumo e eletrodomésticos, que têm feito um trabalho de grande crescimento. Não foram os smartphones que fizeram crescer a Samsung em Portugal. Os smartphones chegaram a uma dada altura e têm feito o seu trabalho, acompanhando uma tendência de mercado. Quando os telemóveis surgiram sabíamos que ia ser uma peça fundamental no ecossistema [digital] até determinada altura, mas no futuro, até pelo que vivenciamos no período pandémico, o telemóvel poderá não ser o centro do ecossistema. Ou seja, cada equipamento poderá ser o centro da atenção, de acordo com a forma como o utilizamos.

© Leonardo Negrão/Global Imagens

No início do ano anunciaram um volume de negócios recorde perto dos 400 milhões de euros. Em 2022, esse valor vai ser superado?

Poderá ser batido, só não sabemos em que medida. Tivemos uns bons primeiros seis meses de crescimento, vemos no terceiro trimestre alguma turbulência nos mercados por razões conhecidas - o mercado foi afetado. A área de telecomunicações tem tido crescimentos baixos, mas tem vindo a revelar-se estável. Por isso, o quarto trimestre traz alguma opacidade, não conseguimos vislumbrar como é que será o comportamento do mercado e do consumidor.

Há um grande nível de incerteza?

No consumo, sim. Teremos que entender bem onde é que vamos ficar. Neste momento, temos planeamentos conservadores por uma questão de gestão segura. Mas, no cômputo geral, estaremos aptos a quebrar o número do ano passado.

Dados da IDC sobre segundo trimestre do mercado de mobile em Portugal apontavam para a liderança da Samsung, com uma quota perto dos 40%. Disse que há a expectativa que as coisas corram bem em 2022, apesar do último trimestre representar alguma incerteza. Esse nível de incerteza obrigará a algum tipo de revisão na estratégia da Samsung até ao final do ano?

Não, não. Estamos altamente focados e a consistência é muito importante em qualquer estratégia empresarial como a nossa. Não se muda de estratégia de um momento para o outro. É óbvio que estamos mais cautelosos, mas a estratégia é a mesma.

Tem ideia de quanto poderá ser o crescimento da Samsung no mobile, no final do ano?

Devemos ter um crescimento na ordem dos 10% face ao ano anterior, se tudo correr como planeado.

Traduzindo isso em quota de mercado, será um crescimento de quanto?

Se temos agora cerca de 40%, deveremos ter entre 43% ou 44% no final do ano, mas dependerá de como é que o mercado se move agora, se cresce ou não mais do que 10%. Vai haver um reforço de quota de mercado em smartphones, e também no segmento dos wearables onde também temos vindo a ganhar alguma quota.

© Leonardo Negrão/Global Imagens

Como é que tem sido o desempenho nesse segmento?

O mercado dos wearables está a crescer cerca de 40%, em Portugal, e nós estamos a crescer cerca de 60%.

E nos tablets, como é que as coisas estão a correr?

Esse mercado é algo complexo.

Porquê?

Quando falamos de tablets também temos de falar de computadores. Durante a pandemia vendeu-se de tudo - muitos computadores e muitos tablets -, mas temos de olhar para a tendência que vinha antes da pandemia. Era uma tendência decrescente. Achamos que os computadores podem sofrer mais do que os tablets, agora, que o consumidor mostrou que necessita de um produto de alta mobilidade. Existem cada vez mais tablets - estamos a desenvolvê-los na gama S - como um computador na sua forma de utilização. Determinados consumidores começam a perceber que não valerá a pena ter um computador para uso pessoal e que será melhor ter um tablet com características de computador, para uma utilização mais flexível.

Está a regressar a essa trajetória descendente?

O mercado de tablets tem vindo a crescer muito na área empresarial, mas, provavelmente, o mercado [numa visão geral] estará estagnado este ano.

Recentrando a questão no mobile. Observemos o premium, que tem alavancado o mercado este ano. Considera que a procura por produtos deste segmento já deixou de ser uma tendência e passou a ser um motor de crescimento para o setor?

Sim, este ano tem sido o motor de crescimento do setor. No terceiro trimestre, enquanto os terminais abaixo dos 250 euros têm caído cerca de 20% nas vendas, o mercado premium - vamos considerar produtos acima dos 600 euros - têm-se conseguido suster acima dos 10% nas vendas. Há aqui uma diferença de 30 pontos percentuais. E, sim, vimos e vemos o premium como um motor de crescimento do nosso negócio, a par dos wearables. E esta é uma tendência que veio para ficar, que já existe em países com maior capacidade de compra. O que acontece cada vez mais é que as pessoas querem um produto melhor e que desvalorize menos.

É como comprar um carro.

Exatamente. Ou seja, se comprar um carro de gama alta se calhar a prestação mensal será menor porque é calculada a parte da desvalorização. Nós chamamos a isso plataformas de sell-out, que estão cada vez mais em voga. Isso poderá ser o futuro desta indústria dos telemóveis, com prestações, rentings, subscrições e outras modalidades de pagamento.

© Leonardo Negrão/Global Imagens

A Samsung tem um grande concorrente no premium, que é a Apple. Diria que há a possibilidade de, no futuro, surgir um terceiro player relevante. Refiro-me à Xiaomi, que tem crescido bastante no mercado, de forma geral, e já indicou querer avançar no premium. Receia a evolução da concorrência neste segmento?

Acho que está a olhar para o copo meio cheio. Eu vejo-o meio vazio. Ou seja, o premium é uma área de grande oportunidade para os níveis de faturação da Samsung e a concorrência é sempre muito importante, até gostava que houvesse mais. Aliás, isso é um dos fatores que nos tem trazido longevidade, porque a nossa equipa é do melhor que há em Portugal e a concorrência ajuda-nos a inovar e fazer melhor. Por isso, concorrência? Venha ela, esses concorrentes ou mais, mas temos é que nos preocupar connosco, porque trabalhar o segmento premium é diferente dos restantes segmentos.

Dentro do premium encontra-se uma grande aposta da Samsung, mas qual é a dimensão das vendas dos dobráveis em Portugal? Há mercado suficiente ou ainda é nicho?

Depende do que entendemos por nicho. Neste momento já não considero que se trate de um mercado de nicho. Estamos a entrar num período de massificação da tecnologia, não só ao nível da produção. Cada vez temos mais capacidade de produção com qualidade, porque senão não produzíamos. Esse é que é um dos temas e, por isso, é que não surgem mais fabricantes a produzir este tipo de telefones. Os foldable [smartphones dobráveis] já pesam cerca de 15% das nossas vendas premium, em Portugal. E também na Europa já valem cerca de 15% nas vendas premium. Isto em unidades. Quanto a faturação, diria que já representa cerca de 20%. E 20% das vendas no segmento premium já não consideramos um nicho.

Quantos dobráveis andam hoje nos bolsos dos portugueses?

Será na ordem dos 30 a 40 mil devices [aparelhos], já não é um número de nicho.

A perspetiva é fazer esses números crescerem ainda mais?

Queremos crescer, esta é uma das nossas apostas e, aproveitando que nenhum dos concorrentes tem este produto, é aqui que nos queremos diferenciar e mostrar a nossa imagem de marca e de inovação. No início faltava notoriedade, por isso, o nosso trabalho foi mostrar o design. Neste momento, o nosso trabalho com os foldable de quarta geração e futuras gerações é mostrar ao mercado de consumo e empresarial o que que se pode fazer que não se consegue num telefone barra. Há funções e funcionalidades num foldable que não há num smartphone barra, pelo que será bom mudar. É nestes produtos que temos maiores níveis de switching de marcas concorrentes para a nossa.

De quanto?

Níveis muito mais elevados, é mais do dobro que no [modelo] S22. Por essa razão, a diferenciação é positiva para a Samsung.

© Leonardo Negrão/Global Imagens

Há aqui uma questão de inovação. A Apple apresentou recentemente um novo modelo, mas a crítica indicava que era a inovação possível. Não receia que a Samsung possa ficar agarrada à ideia dos foldable e um dia a marca acabe a desenvolver novos telemóveis sempre em cima do argumento que é um produto dobrável?

Não, não. A nível de form factor, tenho a certeza que o dobrável será o futuro e poderá existir vários tipos de dobráveis. Existirá outras formas de comunicar no futuro, por isso, esta não será a última inovação da Samsung. O que nós queremos é desenvolver algo novo, arriscar. Uma empresa que não arrisque não tem inovação. Mais tarde ou mais cedo vão-nos dar razão. A nossa consistência na inovação dará frutos. Não só nesta área, mas noutras formas de comunicar. Esta não será a última inovação da Samsung, que de certeza já tem a equipa de R&D a desenvolver outras ferramentas e outras formas de comunicar, mas o foldable é o nosso presente que mais ninguém tem. Por isso, temos de tirar dele máximo partido.

Quanto tempo levou a Samsung a trabalhar nos foldable até eles chegarem ao mercado?

Posso estar a cometer um erro de precisão, mas diria dez anos pelo menos [o primeiro protótipo foi apresentado em 2018, chegando o primeiro modelo ao mercado em 2019]. Mas isto depende do tipo de inovação que se quer, porque esta já existia, mas metê-la no mercado é outra coisa. Era necessário que tivesse qualidade para que não tivessemos problemas com o consumidor. Não queremos perder o nosso consumidor. Por isso, fomos devagarinho, entramos com poucas quantidades, por uma questão de precaução - era um risco calculado -, mas neste momento temos já uma fábrica a produzir com padrões elevados de qualidade. Posso até afirmar que o nível de incidências e reparações neste telefone equivale ao de um S22, ou seja, é um valor muito baixo.

Esta é quase uma altura de reentré tecnológica, com cada marca a preparar o ano seguinte. Que novidades terá a Samsung para 2023?

Não consigo revelar. Nesta área, temos as cartas muito bem guardadas, mas o padrão Samsung será similar ao que tem vindo a acontecer. Iremos catapultar energias e investimentos para o segmento dos foldables, iremos apostar no premium, no desenvolvimento de plataformas de sell-out e a introdução de novos produtos flagship. E a pensar nas famílias, vamos apostar cada vez mais no ecossistema digital. Não será só o mobile, mas sim em conjunto com a eletrónica de consumo, ar condicionado e outras apostar na Internet das Coisas. O centro do ecossistema não será só o smartphone, outros dispositivos terão um papel mais preponderante do que tiveram no passado.