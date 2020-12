Ou aceita os termos ou apaga a conta. WhatsApp a trabalhar em novos termos e condições

A aplicação de mensagens WhatsApp. © Pixabay

O WhatsApp terá novos termos e serviços a partir de 2021, mais concretamente a partir de fevereiro. De acordo com o site WABetaInfo, que habitualmente desvenda quais as novidades que chegarão à aplicação, os utilizadores só terão duas opções nestes novos termos: aceitar ou, caso discordem da atualização, a opção encaminhará o utilizador para a área de definições, para que a conta possa ser eliminada.

O WABetaInfo avança também que esta atualização explicitará de que forma é que o WhatsApp processa os dados dos utilizadores e de que forma é que os negócios que usam os serviços do Facebook podem armazenar e gerir as conversas de WhatsApp.

A mesma fonte avança o dia 8 de fevereiro como a data para lançamento desta nova política de utilização, mas que tal poderá estar sujeito a mudanças.

Embora habitualmente não faça comentários sobre funcionalidades ou possíveis mudanças no serviço, um porta-voz do WhatsApp confirmou ao britânico The Independent que os utilizadores "terão de aceitar os novos termos" para continuar a usar a aplicação.