Outsystems aposta na diversidade e inclusão de mulheres

A OutSystems conta atualmente com várias colaboradoras mulheres, várias delas em cargos de liderança © Pixabay

A unicórnio portuguesa Outsystems, plataforma que desenvolve softwares para empresas, quer reforçar a aposta na diversidade e inclusão das mulheres no ambiente tecnológico, anunciou a mesma em comunicado.

Para além de contar com várias colaboradoras mulheres em cargos de liderança, a tecnológica tem promovido iniciativas (internas e externas) que visam a promoção de "uma maior diversidade", observa. Em 2021, lançou o programa interno de "Diversidade e Inclusão", com o intuito de aumentar a representatividade de género dentro da empresa.

Sendo a inclusão um dos principais focos da sua estratégia, a empresa diz encorajar os seus colaboradores a serem autênticos, num local de trabalho onde se sintam respeitados. Para este efeito, a OutSystems tem apostado em formação assíncrona, webinars e campanhas de awareness para dotar os seus trabalhadores de estratégias de mitigação de comportamentos involuntários - contrários aos inclusivos.

As plataformas low-code surgem como uma forma de ampliar o leque de talentos, "permitindo que mais pessoas com outros backgrounds", inclusive mulheres que não dedicaram as suas carreiras às TI, desenvolvam "aplicações que resolvem problemas críticos", explica a tecnológica. Ainda no sentido da atração de talento, a empresa lançou um novo programa de formação para os gestores de recursos humanos, que visa práticas de recrutamento inclusivas, como estratégias para reduzir os preconceitos mais comuns e processos que produzem resultados imparciais, "como, por exemplo, o uso da entrevista estruturada", explica.

Também a nível externo, a tecnológica afirma investir em parcerias para "trazer mais mulheres para a indústria tech e dar-lhes oportunidade de aprender novas skills", de que são exemplo os projetos Women Who Code (participação em diversas iniciativas e apoio a bolsas escolares), Mimmit koodaa (através de workshops OutSystems para mulheres), Outsprint (dois workshops em Londres para 60 mulheres, com o objetivo de ensinar as participantes a trabalharem em OutSystems ) e New York Institute of Technology (ensinar OutSystems em cursos de linguagem programação para mulheres mães solteiras).

Para assinalar o Dia Internacional da Mulher, a unicórnio vai promover um debate, com um painel composto por quatro mulheres líderes da OutSystems, de diferentes geografias, cargos e áreas da empresa, com o objetivo de dar visibilidade sobre os desafios que as mulheres enfrentam no contexto tech, celebrar o seu sucesso e motivar a participação de outras, através dos seus exemplos e da forma como a tecnologia lhes permitiu criar impacto na comunidade.