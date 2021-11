Outsystems expande programa de educação para developers

Por mais do que uma vez os gestores de empresas que lidam e desenvolvem tecnologias digitais se queixam da escassez de recursos humanos especializados. Foi, precisamente, a pensar nessa questão que a portuguesa OutSystems decidiu expandir o seu Programa de Educação para Developers a mais iniciativas e parcerias, abrangendo mais países, procurando ir ao encontro das necessidades do mercado tecnológico.

A empresa liderada por Paulo Rosado - que há dois dias lançou a plataforma Project Neo, para permitir às empresas acelerar a produção de aplicações - anunciou, por isso, na quinta-feira, o lançamento de um conjunto de programas e parcerias que "visam acelerar o seu compromisso de longa data com a educação e construção de uma geração diversificada de developers".

Para o CEO e fundador da Outystems, a empresa está focada na "expansão do ecossistema de developers e à criação de oportunidades educativas em todo o mundo". "Estamos a acelerar as nossas iniciativas focadas na educação para dar resposta à escassez de developers em todo o setor", explica Paulo Rosado.

A tecnológica vai focar-se nas comunidades tipicamente negligenciadas e sub-representadas na indústria de desenvolvimento de software e tecnologia. Destacam-se parcerias com a Women Who Code (WWCode), Blacks In Technology e a Australian Computer Society (ACS), entidades que procuram valorizar as referidas comunidades, que incluem mulheres, negros e indivíduos transgénero e outras variantes de identidade de género no mundo da tecnologia, atribuindo bolsas de estudo.

A par dessas parcerias acrescem alguns programas de desenvolvimento, como o OutSystems Faculty Development Program (formação para professores conseguirem apoiar alunos em tecnologia outSystems), o Code for All (um programa de integração e currículo para professores e escolas, que facilita o ensino de outSystems em universidades) e o 14 Days of OutSystems Challenge (um programa de formação baseado em cohort que segue o Reactive Web Guided Path, e que orientando developers com incentivos de certificações e oportunidades de trabalho).

Desde que abraçou este tipo de iniciativas, a Outsystems contabiliza já, segundo um comunicado, mais de dez milhões de licenças de software doadas em 40 países, abrangendo 2.300 universidades, 58 mil alunos e quase 68 mil cursos online, culminando na "criação de mais de 9.000 ambientes na plataforma outSystems e cerca de 6.500 aplicações construídas".

A comunidade mundial da Outsystems reúne hoje mais de 500 mil developers, "para promover a colaboração e orientação contínuas" na área.