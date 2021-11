Outsystems lança plataforma para criar aplicações na cloud

Paulo Rosado, CEO da portuguesa OutSystems © Global Imagens

A portuguesa Outsystems anunciou esta terça-feira o Project Neo, uma nova plataforma que permite criar aplicações de última geração na cloud (núvem). A nova plataforma, arquitetada em Kubernetes e hospedada na Amazon Web Services (AWS), está disponível para public preview antes do lançamento oficial em 2022.

A premissa da nova plataforma da OutSystems é permitir que qualquer equipa de desenvolvimento possa construir aplicações personalizadas na cloud.

Para Paulo Rosado, CEO e fundador da Outsystems, os developers, que "devem ser os artesãos da inovação" nas organizações, "estão atolados numa complexidade que sufoca as suas capacidades para inovar e diferenciar". Por isso, a Outsystems criou do zero o Project Neo, para resolver diretamente desafios que se colocam às empresas que querem competir "num mundo cloud-first". Isto é, que desenvolvam uma atividade que recorre a soluções desenvolvidas e alojadas em cloud.

O que propõe a Outsystems? Em vez de recorrerem às equipas de desenvolvimento para "resolver, alterar e manter" códigos de soluções e sistemas de terceiros já "obsuletos", as empresas podem recorrer, agora, ao Project Neo e dar aos developers "ferramentas do setor que fomentem a criatividade nos seus negócios e que lhes permite alcançar uma elevada vantagem competitiva".

Em comunicado, a Outsystems, um dos unicórnios do ecossistema de startups nacional, sublinha que a nova plataforma vai ajudar as empresas na constante gestão de mudanças, a escassez de talentos para o desenvolvimento de software e a necessidade essencial de modernizarem os seus negócios. "A nova plataforma, com o nome de código Project Neo, proporciona o próximo nível de escalabilidade de aplicações e produtividade que as organizações necessitam", lê-se.

"Com o Project Neo, arquitetamos uma plataforma que permite a qualquer equipa de desenvolvimento construir qualquer aplicação à escala da internet", reitera o CEO e fundador da OutSystems.

No fundo, a empresa, que diz ter criado a plataforma low-code mais utilizada em todo o mundo, quer democratizar o processo de desenvolvimento. Por isso, a nova plataforma permite construir plataformas que combinam containers e Kubernetes com tecnologias cloud - "como serverless, gestão auto-escalonável de bases de dados, e a descentralização da orquestração aplicacional efectuada através de eventos e mensagens".

A Outsystems garante que a nova plataforma permite aos developers lidar com aspetos críticos, mas indiferenciados, do desenvolvimento; executar práticas de elite; atualizar aplicações constantemente com novas tecnologias cloud; auto-scaling de aplicações para consumo e segmento empresarial em grandes picos de procura; empoderamento do trabalho de developers.