OutSystems levanta 150 milhões e já vale 9,5 mil milhões de dólares (acima da Jerónimo Martins)

Paulo Rosado, CEO da portuguesa OutSystems © Global Imagens

A OutSystems, empresa líder do mercado de plataformas para o desenvolvimento rápido de aplicações (o chamado low code, ou código simples), anunciou esta tarde que o levantamento de mais 150 milhões de dólares, que atira a valorização da empresa criada e liderada por Paulo Rosado para os 9,5 mil milhões de dólares, um valor bem acima da Jerónimo Martins (tem valor de mercado de 8,4 mil milhões), da Galp (8 mil milhões) e do que a Sonae (1,33 mil milhões).

Ainda assim, está longe da luso-britânica de José Neves, Farfetch, que está cotada em Wall Street com valor de mercado de 23,7 mil milhões de dólares ou, no setor da energia, da EDP que tem valor em bolsa atual de 19,4 mil milhões.

A ronda de investimento, liderada pela Abdiel Capital e pela Tiger Global vai permitir à empresa portuguesa expandir os investimentos na estratégia de investigação de desenvolvimento (R&D) e da possibilidade de ir para o mercado (GTM).

Em menos de três anos, a empresa portuguesa que permite criar e gerir software e ganhou estatuto de unicórnio em 2018 (valorização acima de mil milhões de dólares), viu a sua valorização disparar mais do que 600% desde então.

A OutSystems destaca o que está na sua fundação, o objetivo de proporcionar a cada organização o poder de inovar através do software simples, escalável e adaptável e que "este financiamento é um reconhecimento do sucesso deste objetivo e do impacto transformador nos seus clientes globais em rápida expansão".

A plataforma OutSystems tem-se destacado como pioneira no chamado low code, código mais simples e rápido de executar, para ser mais fácil para que empresas de todas as dimensões possam "desenvolver, implementar e gerir aplicações com rapidez, permitindo que respondam às oportunidades de mercado e disponibilizem, continuamente, valor através da inovação conduzida pelo software".

Aí os programadores são considerados por Paulo Rosado, em comunicado, como "um recurso escasso nos dias de hoje, e as complexidades do desenvolvimento de software tradicional exacerbam o desafio que a maioria das organizações enfrenta no âmbito da sua transformação digital".

O CEO e fundador da OutSystems destaca: "Ao mudar fundamentalmente a forma como o software é construído, a OutSystems torna possível que todas as organizações possam competir, inovar e crescer com os developers que já têm".

A plataforma OutSystems é assim descrita como o que "permite que organizações de todas as dimensões construam o software que faz a diferença - quer seja para transformar as experiências do cliente, entregar inovação no local de trabalho, automatizar processos ou modernizar sistemas centrais". A plataforma moderna é, assim, "construída em torno de Inteligência Artificial, cloud, DevOps e segurança".

O novo investimento decorre após um ano em que a empresa consolidou a sua expansão, "com clientes em 87 países, mais de 1.300 colaboradores em todo o mundo e colaborações com 350 parceiros, incluindo a AWS (Amazon Web Services), Deloitte e Infosys".