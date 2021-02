OutSystems levanta 150 milhões e já vale 9,5 mil milhões de dólares (acima da Jerónimo Martins)

Paulo Rosado, CEO da portuguesa OutSystems © Global Imagens

A OutSystems, empresa líder do mercado de plataformas para o desenvolvimento rápido de aplicações (o chamado low code, ou código simples), anunciou esta tarde que o levantamento de mais 150 milhões de dólares, que atira a valorização da empresa criada e liderada por Paulo Rosado para os 9,5 mil milhões de dólares, um valor bem acima da Jerónimo Martins (tem valor de mercado de 8,4 mil milhões) e do que a Sonae (1,33 mil milhões).

Ainda assim, está longe da luso-britânica de José Neves, Farfetch, que está cotada em Wall Street com valor de mercado de 23,7 mil milhões de dólares.

A ronda de investimento, liderada pela Abdiel Capital e pela Tiger Global vai permitir à empresa portuguesa expandir os investimentos na estratégia de investigação de desenvolvimento (R&D) e da possibilidade de ir para o mercado (GTM).

Em menos de três anos, a empresa portuguesa que permite criar e gerir software e ganhou estatuto de unicórnio em 2018 (valorização acima de mil milhões de dólares), viu a sua valorização disparar mais do que 600% desde então.

A OutSystems destaca o que está na sua fundação, o objetivo de proporcionar a cada organização o poder de inovar através do software simples, escalável e adaptável e que "este financiamento é um reconhecimento do sucesso deste objetivo e do impacto transformador nos seus clientes globais em rápida expansão".

A plataforma OutSystems tem-se destacado como pioneira no chamado low code, código mais simples e rápido de executar, para ser mais fácil para que empresas de todas as dimensões possam "desenvolver, implementar e gerir aplicações com rapidez, permitindo que respondam às oportunidades de mercado e disponibilizem, continuamente, valor através da inovação conduzida pelo software".

Aí os programadores são considerados por Paulo Rosado, em comunicado, como "um recurso escasso nos dias de hoje, e as complexidades do desenvolvimento de software tradicional exacerbam o desafio que a maioria das organizações enfrenta no âmbito da sua transformação digital".

O CEO e fundador da OutSystems destaca: "Ao mudar fundamentalmente a forma como o software é construído, a OutSystems torna possível que todas as organizações possam competir, inovar e crescer com os developers que já têm".

A plataforma OutSystems é assim descrita como o que "permite que organizações de todas as dimensões construam o software que faz a diferença - quer seja para transformar as experiências do cliente, entregar inovação no local de trabalho, automatizar processos ou modernizar sistemas centrais". A plataforma moderna é, assim, "construída em torno de Inteligência Artificial, cloud, DevOps e segurança".

O novo investimento decorre após um ano em que a empresa consolidou a sua expansão, "com clientes em 87 países, mais de 1.300 colaboradores em todo o mundo e colaborações com 350 parceiros, incluindo a AWS (Amazon Web Services), Deloitte e Infosys".