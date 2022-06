OutSystems melhora aplicações da Luz Saúde

Luz Saúde e OutSystems apostam em dispositivos wearables © DR

A portuguesa Outsystems, plataforma que desenvolve softwares para empresas, e a Luz Saúde, grupo de prestação de cuidados de saúde no mercado português, melhoram aplicações e já é possível aceder ao histórico de saúde noutros dispositivos, os wearables, por exemplo, ou num smartwatch. Ambas as empresas contam com um desenvolvimento de mais de 500 sistemas como a Luz 24, Luz Link e a My Luz, avança a tecnológica em comunicado.

Através da aplicação, que foi desenvolvida em ambiente OutSystems, (sistema que simplifica o desenvolvimento e a implementação de aplicações fazendo com que atinjam a produtividade de forma mais eficiente), esta junta toda a informação e é possível aceder em dispositivos wearables. Assim, todo o histórico de saúde é apresentado de forma mais rápida e segura, lê-se na mesma nota.

Na apresentação do acordo entre as instituições, o chief information technology officer (CITO) da Luz Saúde, Ivo Antão, relembrou o lançamento conjunto da instituição hospitalar, em Lisboa, que teve como propósito a mudança do paradigma da prestação de cuidados de saúde, e referiu que, "em 2019, com a expansão do Hospital da Luz Lisboa e com novas apostas nas áreas de formação médica e investigação, lançámos um novo desafio à OutSystems, que se renova com o passo que hoje estamos a dar".

O CEO da OutSystems, Paulo Rosado, revela que "tem sido uma honra trabalhar com a Luz Saúde nos últimos 15 anos. Não só estão na vanguarda da inovação na área da saúde, como têm a sua equipa de TI [Tecnologias de Informação] sempre à frente do seu tempo quando se trata de construir soluções inovadoras. Esperamos manter esta parceria nos próximos anos para continuar a ajudá-los a inovar no espaço da saúde".