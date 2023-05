"Padrinho" da Inteligência Artificial deixa Google e avisa para potencial maléfico da tecnologia

Geoffrey Hinton, ao meio, deixou a Google dez anos depois. © Steve Jurvetson

O homem que é considerado o "padrinho" da Inteligência Artificial, Geoffrey Hinton, abandonou o seu cargo na Google ao fim de dez anos por estar cada vez mais preocupado com os efeitos das tecnologias IA. Foi isto que disse ao New York Times, que avançou a notícia juntamente com um aviso: as empresas estão a acelerar numa corrida perigosa sem tomarem as precauções devidas.

Hinton entrou na Google em março de 2013, quando a gigante de Mountain View adquiriu a sua empresa DNNresearch. Para trás ficaram décadas a desenvolver o tipo de tecnologias que permitiram a ascensão de modelos como o que está na base do ChatGPT.

O britânico-canadiano de 75 anos é um dos grandes pioneiros da Inteligência Artificial e dedicou-se ao longo de quase meio século a investigar formas de usar redes neurais para fins como aprendizagem de máquina, processamento de símbolos, memória e perceção. Agora, está a ser consumido por arrependimento pelo trabalho que fez, uma admissão notável do cientista.

"É difícil ver como é que se poderá evitar que maus agentes usem isto para coisas más", disse Hinton ao NYT.

A IA generativa é considerada tão importante como a introdução da world wide web e com potencial de disrupção maciço, da educação à saúde e aos negócios. No entanto, também por isso representa um perigo exponencial. Vários líderes da indústria vêm avisando nos últimos anos para os riscos de libertar este poder desconhecido sem salvaguardas, desde o falecido Stephen Hawking ao magnata Elon Musk e agora até um dos seus pioneiros.

Hinton está preocupado com disseminação de fotos, vídeos e textos falsos, impossibilitando ao comum dos utilizadores distinguir o que é verdade e o que é mentira. A IA generativa pode assim ser usada como ferramenta de desinformação e em breve poderá ameaçar empregos. Em vez de complementarem o trabalho dos humanos, os bots poderão ser usados para os substituírem totalmente. Dentro de alguns anos, o cenário é ainda pior: a tecnologia, que frequentemente aprende comportamentos inesperados pelos programadores, pode tornar-se um risco para a própria Humanidade.

"A ideia de que estas coisas podiam vir a ser mais espertas que as pessoas - alguns acreditavam nisso", disse Hinton. "Mas a maioria pensava que estava longe. E eu achei que estava longe. Pensei que levaria 30 a 50 anos ou ainda mais tempo. Obviamente, já não penso assim."

Estes riscos são algo para que o CEO da Google, Sundar Pichai, alertou recentemente, e o facto é que Hinton disse que não saiu da Google por discordar da postura da empresa até recentemente. O cientista usou a sua conta de Twitter para frisar que considera a gigante responsável na sua abordagem à Inteligência Artificial. Foi isso, aliás, que a tornou lenta no lançamento de modelos virados para o público.

Enquanto a Google teve cautela, a OpenAI e a Microsoft lançaram-se sem freios para cima dessa oportunidade colocando o ChatGPT cá fora em versão beta em novembro de 2022, sem preparação nem salvaguardas. Agora, a Google está pressionada para avançar mais rapidamente, e essa competição pode levar a um caminho sem volta. É para poder criticar o que está acontecer agora por causa disso que o "padrinho" decidiu sair da Google e pegar num megafone.

Mas a presidente da app Signal, Meredith Whittaker, reagiu à notícia lembrando que várias engenheiras da indústria avisaram para os problemas éticos da IA há anos e foram ignoradas. Whittaker trabalhou na Google até 2019 e mostrou-se muito cética quanto à nova postura de Sundar Pichai, acusando a empresa de ter ignorado os alertas iniciais.

Agora, o ruído é cada vez maior. Pouco depois do surgimento da nova versão do ChatGPT, cerca de 1.000 líderes tecnológicos escreveram uma carta aberta a pedirem uma moratória de seis meses no desenvolvimento da IA, porque estas tecnologias representam "riscos profundos para a sociedade e a Humanidade."