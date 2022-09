Parceira da Apple em comunicação por satélite dispara 42% após evento do iPhone 14

iPhone 14 © Apple

A empresa norte-americana Globalstar, com sede no estado do Luisiana, viu o seu valor em bolsa disparar 42% depois de ser anunciada como parceira da Apple numa das novas funcionalidades do iPhone 14, esta quarta-feira.

Relacionados Apple anuncia novos iPhone 14 com deteção de acidentes e ilha de notificações

Durante o evento que a Apple organizou na sede, em Cupertino, foi revelado que os próximos smartphones da marca poderão comunicar com serviços de emergência via satélite, quando o utilizador estiver numa área remota sem cobertura de rede.

Este serviço de comunicação SOS, que arranca em novembro nos Estados Unidos e Canadá, será viabilizado pela Globalstar. O potencial da parceria foi suficiente para fazer disparar a sua cotação, depois de ter encerrado as últimas sessões em território negativo. A dimensão do salto acabou por contrair ao longo do dia, mas ainda assim fechou em alta de quase 3%.

Ficou a saber-se que a Apple e a Globalstar começaram o trabalho conjunto nesta funcionalidade no início de 2020, antes do início da pandemia de covid-19. A Apple vai pagar a maioria do investimento nos novos satélites e equipamentos requeridos para fornecer o serviço, e o acordo inclui a possibilidade de aquisição de uma participação na empresa.

O serviço baseia-se na comunicação entre antenas do iPhone e satélites com compressão de mensagens para acelerar a sua entrega numa estação térrea, que depois as passarão aos serviços de resposta a emergências.

Corriam rumores de que a Apple estava a preparar um serviço desta natureza, que foram confirmados na quarta-feira -· um dia depois de a chinesa Huawei se ter antecipado a todos e anunciado que os novos telefones Mate 50 e Mate 50 Pro terão comunicações de texto por satélite. Neste caso, os telefones poderão conectar-se ao sistema chinês BeiDou.

A Apple indicou na sua apresentação que o serviço SOS por satélite será gratuito nos primeiros dois anos, dando a entender que este passará depois a ser pago ou a fazer parte de um pacote por subscrição. No entanto, os detalhes sobre as suas intenções foram muito parcos na apresentação, que estava pré-gravada.