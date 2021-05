Partilha de dados entre WhatsApp e Facebook só encontra barreiras na Alemanha e na Índia

WhatsApp © Unsplash

A comissão de proteção de dados alemã de Hamburgo proibiu o Facebook de receber os dados adicionais dos utilizadores do WhatsApp, algo que o gigante das redes sociais está a pedir com uma alteração que é obrigatória nos termos de serviço do WhatsApp - se os utilizadores não permitirem esse acesso vão perdendo a possibilidade de enviar e receber mensagens da app.

A polémica nova política de privacidade do WhatsApp causou confusão generalizada desde que foi anunciada em janeiro. Na altura foi adiada pelo Facebook após gerar polémica global, agora os utilizadores tinham até 15 de maio para aprovar, correndo o risco depois disso de começarem a perder acesso ao serviço.

Entretanto, governo indiano também estará a tentar bloquear em tribunal estas mudanças - e a autoridade de anti-concorrência do país está a investigar as alterações.

Certo é que o governo da Índia enviou já esta terça-feira uma carta aos responsáveis do WhatsApp, dando-lhes sete dias "para uma resposta satisfatória" às preocupações levantadas com a partilha de dados entre WhatsApp e Facebook - o intuito, explicou já o Facebook, é para facilitar pagamentos entre as plataformas e ajudar no negócio de publicidade direcionada. Se não houver explicações, podem ser accionadas medidas legais.

A intervenção na Alemanha e na Índia promete atrasar ainda mais - pelo menos nestes dois países - o lançamento oficial dos novos termos e condições, já que pelo menos na Alemanha a comissão de proteção de dados usou um mecanismo de urgência permitido pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia (RGPD), para ordenar que o Facebook não partilhe dados entre plataformas durante três meses.

O WhatsApp já contestou a validade legal da decisão alemã, chamando-a de "um mal-entendido fundamental do propósito e efeito da atualização do WhatsApp" e argumentando que "portanto, não tem base legítima".

Esta nova política de partilha de dados já está em vigor em Portugal e na maioria dos países - com o Facebook a ter já indicado que a maioria dos utilizadores já deu o "ok" necessário para a tal partilha de dados.