Passadeiras inteligentes desenvolvidas em Portugal implementadas na Islândia

A Yunex Traffic Portugal anunciou esta terça-feira que o novo conceito de passadeira de peões inteligente, que recorre a energia de fontes renováveis e melhora a segurança dos transeuntes, criado em Portugal, foi implementado na Islândia, onde "tem-se mostrado um caso de sucesso no desafio de tornar o tráfego de peões mais seguro".

A Yunex Traffic nasceu em 2021 após um carve-out (separação) da Siemens Mobility. A nova empresa desenvolve soluções de tráfego e mobilidade inteligente, em ambiente startup. A partir de Portugal, esta empresa "desenvolveu e criou de raiz" um novo tipo de passadeiras de peões, que recorre a energia de fontes renováveis para melhorar a segurança do "agente mais vulnerável da estrada: o peão".

"Esta solução, criada e desenvolvida em Portugal, já começou a ser exportada para outros países. Na Islândia, onde foi implementada em agosto do ano passado, o novo conceito tem-se mostrado um caso de sucesso no desafio de tornar o tráfego de peões mais seguro", garante a Yunex em comunicado.

O novo conceito de passadeiras consiste no sistema SiWalk, densenvolvido em Portugal por esta empresa vinda da Siemens. Como funciona? "Com um sistema de luz inteligente, [a passadeira] deteta automaticamente a aproximação dos peões e ilumina a passadeira quando alguém tem a intenção de atravessar a rua, aumentando a segurança em horas de menor visibilidade, ou em condições de visibilidade reduzida", explica a empresa.

O sistema é controlável remotamente e ilumina-se automaticamente em três eixos diferentes, mas combinados simultaneamente. Como assim? Quando algum peão é detetado a aproximar-se da passadeira, a passadeira aciona a Luz superior Omniflow. Trata-se de um um set de 30 LED, capaz de duplicar a intensidade da luz superior, realçando a visibilidade da passadeira. "Esta unidade também produz energia a partir de uma turbina eólica e de um painel solar, que por sua vez fornecem energia ao sistema completo".

Este sistema contempla também sinais verticais retro iluminados, que "comunicam e informam o veículo da intenção de que há um peão que quer ou vai atravessar a estrada". Por último, este conceito reforça a iluminação do piso. "Cada faixa da passadeira possui dois quadrados que se iluminam quando um peão é detetado, alertando os condutores dos veículos, sem o encadear com a luz", lê-se.

A inovação foi instalada numa rua "com bastante tráfego e perto de uma escola, em Reiquejavique, capital da Islândia, em parceria com o município da cidade". Segundo Grétar Þór Ævarsson, especialista em tráfego do departamento de Transportes e Design da cidade, "esta nova forma de desenhar passadeiras aumenta a segurança rodoviária na capital do país".

A empresa afiança que o feedback do município e dos habitantes da capital da Islândia é positivo, visto que o sistema implementado abriu "o debate sobre a necessidade de outras implementações em zonas estratégicas, de tráfego intenso".

Para o responsável pela Yunex Traffic em Portugal, Miguel Rodrigues, "é de se esperar que se debata cada vez mais a necessidade de ter este tipo de sistemas em zonas onde o tráfego é muito intenso e se sabe que há mais possibilidade de haver acidentes com vítimas mortais".

"Os transportes, a tecnologia, as cidades inteligentes, o investimento e a sustentabilidade são temas que vão marcar cada vez mais as nossas vidas, sendo a mobilidade inteligente incontornável. E, hoje em dia, o modo pedonal assume cada vez mais um papel importante na mobilidade urbana, pelo que este projeto é um excelente exemplo de que a tecnologia também aqui pode ter um papel determinante". argumenta.

"Em Portugal, a aposta também será cada vez mais nesse sentido", afirma.