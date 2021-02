Pesquisa e YouTube ajudam Alphabet a atingir receitas de 57 mil milhões no final do ano

Google © Getty Images

No quarto trimestre, a Alphabet, empresa que detém a Google e a Google Cloud, viu as receitas subir 23% em termos homólogos, para um montante de 56,9 mil milhões de dólares (47,3 mil milhões de euros). Já no acumulado do ano, as receitas da tecnológica chegaram aos 182,5 mil milhões de dólares (151,8 mil milhões de euros).

Já o lucro no quarto trimestre atingiu os 15,6 mil milhões de dólares (12,98 mil milhões de euros), acima dos 9,3 mil milhões de dólares registados no mesmo trimestre de 2019. No total do ano fiscal, o lucro aumentou para 41,2 mil milhões de dólares, mais 7 mil milhões de dólares face aos resultados de 2019.

Os resultados da Alphabet dividem-se em três grandes áreas de negócio: Google Services, Google Cloud e Outras Apostas (Other Bets). No último trimestre do ano, a área de serviços, onde se inclui a área de pesquisa, gerou o maior montante de receitas, com 52,9 mil milhões de dólares. Nos últimos três meses de 2020, esta área representou mais de 92% das receitas totais.

A área Other Bets, que tem habitualmente um comportamento mais modesto, viu as receitas subir no último trimestre, para 196 milhões de dólares. Ainda assim, no total do ano, foi registado um ligeiro decréscimo das receitas desta área, passando dos 659 milhões de dólares em 2019 para os 657 milhões em 2020.

De acordo com o relatório da Alphabet, a área de pesquisa impulsionou o trimestre: nos últimos três meses do ano, a pesquisa gerou receitas de 31,9 mil milhões de dólares, um montante acima dos 27 mil milhões do mesmo período de 2019. Também as receitas do YouTube, a plataforma de vídeos da Google, subiram 46% no último trimestre, passando para os 6,88 mil milhões de dólares.

No total, o segmento de publicidade rende receitas de 46,2 mil milhões de dólares à Alphabet.

A 31 de dezembro, a tecnológica tinha 135 301 trabalhadores, um aumento face aos 118 899 empregados no final de 2019.

Google Cloud com prejuízo

Pela primeira vez, a Google revelou dados sobre o desempenho da Google Cloud, a área de negócio dedicada à computação em nuvem. Em 2020, esta área agravou os prejuízos, para 5,61 mil milhões de dólares. De acordo com a comunicação feita, os prejuízos da Google Cloud têm vindo a aumentar desde 2018, quando registava perdas de 4,3 mil milhões de dólares e de 4,6 mil milhões de dólares em 2019.

A Google Cloud gerou receitas de 3,8 mil milhões de dólares no quarto trimestre e 13,1 mil milhões de dólares no total do ano.