PHC lança software de gestão de recursos humanos que leva em conta a "felicidade"

Armando Gaspar, Gestor de Projeto na PHC Software.

Dinheiro Vivo 22 Outubro, 2022 • 13:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Num contexto em que vários setores de atividade enfrentam escassez de mão-de-obra, a capacidade de atração e de retenção de talentos pelas empresas assume especial importância. "Já é comum ouvirmos falar que o mundo do trabalho mudou. Hoje para grande parte das empresas, quer seja a recrutar novos colaboradores ou a capacitar e a desenvolver os colaboradores que já fazem parte da empresa, já não basta ter intuição e bom senso - assim como também já não chega ter sorte", diz ao Dinheiro Vivo Armando Gaspar, gestor de projeto na PHC Software, sobre o lançamento da nova solução Human Capital Management (HCM), desenvolvida pela empresa. "Por esse facto, as equipas de RH desempenham um papel fundamental para que as empresas consigam atrair e reter as melhores pessoas - pois se não o fizerem estas vão para a concorrência", acrescenta ainda este responsável.

Para Armando Gaspar, para que "as equipas de gestão de capital humano estejam completamente focadas em proporcionar a melhor experiência a cada colaborador estas têm de ter tempo - e esse tempo só pode ser obtido com o apoio da tecnologia". É é aqui que entra o novo software HCM, com o seus três módulos: recrutamento, carreira e happiness.

"Com o PHC CS Recrutamento a empresa passa a disponibilizar as oportunidades de emprego de forma ágil e rápida, e esta velocidade pode fazer a diferença no recrutamento dos melhores talentos. Sabemos que a primeira impressão conta, por isso não chega ser rápido a criar e disponibilizar as ofertas de emprego, é também importante a celeridade do feedback dado ao candidato. Esta rapidez é ainda mais relevante nas novas gerações, e leva os candidatos a considerarem (ou não) que a empresa realmente se interessa e investe nas pessoas", explica o gestor de projeto da PHC.

Já o módulo PHC CS Careers, acrescenta Armando Gaspar, tem dois objetivos distintos: "O de capacitar e o de avaliar os colaboradores da empresa. Aqui a formação e a avaliação são o mais importante. Ambos são cruciais no crescimento e valorização dos colaboradores e equipas, e contribuem para um sentimento de pertença e de cultura muito importante para a retenção de talento".

E, por fim, o PHC CS Happiness, que "tem várias valências", sublinha o responsável da PHC. "Por um lado, promover a cultura e valores da empresa, ao criar e planear momentos de pausa para lazer e descontração, reforçando o coletivo e sentimento de pertença. Ao mesmo tempo disponibiliza mecanismos para gerir o bem-estar e a felicidade corporativa, o que faz aumentar o compromisso individual e levar cada um a dar o melhor de si próprio".

E porquê esta vertente de "happiness"? "Além da felicidade ter sido desde início uma parte integrante do ADN da PHC Software, consideramos que é um veículo para um aumento de produtividade das empresas. De uma maneira geral, o tecido empresarial ainda é um pouco conservador, nomeadamente em relação a temas como a felicidade e bem-estar empresarial. Isto não é uma característica exclusiva de Portugal, mas em muitas outras geografias - a PHC tem uma presença internacional e assistimos a desafios comuns em países diferentes", explica Armando Gaspar. "A HCM Happiness é a resposta tecnológica a essa mudança, pois os modelos do passado que trouxeram as empresas com sucesso até aqui, não vão ser seguramente os mesmos que as vão levar rumo ao futuro", defende.

Este módulo inclui, por exemplo, o Happy Calendar, "onde são dinamizados momentos promovidos pela empresa (como sessões de coaching ou de mentoring que levam ao desenvolvimento pessoal) ou momentos para consultas de nutricionista ou fisioterapia disponibilizadas pela PHC. Já o Happy Score passa por um avaliador do bem-estar do colaborador, através de uma simples escala que questiona: 'como te sentes hoje?'", revela Armando Gaspar.

O HCM, para já, está a ser comercializado apenas no mercado nacional e é recomendado para empresas de "média e média-grande dimensão". "A nossa recomendação vai no sentido de empresas a partir de 50 até mil utilizadores, pois neste segmento empresarial já existem um número substancial de registos, de processos e de pessoas, o que permite que as empresas sintam o retorno do investimento em termos de produtividade e ganhos de tempo que permita capitalizar o investimento feito".

Sobre a diferenciação desta solução face ao software que já existe no mercado nesta área, Armando Gaspar sublinha: "Em primeiro lugar é uma solução completa - existem muitas soluções no mercado focadas em algumas partes do processo, mas o HCM engloba todos os principais pontos de interesse na gestão do processo de colaboradores. Tem também uma framework à medida- capacidade de personalização total do software à empresa, o que lhe confere maior versatilidade".