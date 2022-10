PHC Software lança contabilidade no PHC GO para aliar empresas a contabilistas

© GREG BAKER / AFP

A multinacional especialista em software de gestão PHC Software dá a conhecer um add-on (extensão, tradução do inglês) de contabilidade da solução PHC GO. O objetivo da ferramenta é "revolucionar" a relação entre as empresas e contabilistas, de forma a simplificar e dando autonomia ao trabalho administrativo, avança a empresa em comunicado.

A nova área de contabilidade no PHC GO, dentro da nuvem (cloud), para quem pretende ter mais rapidez e produtividade no negócio das pequenas empresas, é uma solução para a evolução digital da contabilidade das empresas, para os responsáveis e contabilistas.

"Com toda a contabilidade integrada na operação da empresa e a gestão digital de toda a documentação, o software PHC GO tem o que é necessário para permitir o controlo contabilístico e fiscal e condições para o contabilista dar todo o apoio fiscal e financeiro [necessário] à empresa", explica a mesma nota.

O CEO da PHC Software, Ricardo Parreira, sublinha que "a contabilidade tem permanecido assente na transferência física de muitos documentos e ficheiros, o que pressiona o tempo de todos os contabilistas, tempo esse que podia ser aproveitado de formas mais estratégicas. Mas a transição digital da profissão de contabilista está num percurso acelerado e aqueles que melhor se organizarem para aproveitar a tecnologia com o intuito de reduzir a burocracia nos processos, aproveitar a inteligência artificial para remover trabalho rotineiro, burocrático e procura e correção de erros, serão aqueles que irão vingar já no curto prazo".

Esta extensão irá permitir "evitar erro humano, a duplicação de trabalho, que contabilista consulte os documentos, conseguir gerir os dados fiscais e financeiros, executar a reconciliação e outros processamentos, obter análises de apoio ao preenchimento das obrigações fiscais, comunicar com os clientes e assegurar o cumprimento fiscal", termina o comunicado.