O Dinheiro Vivo falou com a Chief Information Officer da Siemens, Hanna Hennig, à margem da Web Summit, sobre a apresentação que a trouxe até à capital portuguesa, dedicada às plataformas low code e no code (pouco código e sem código, em tradução literal). "A Gartner prevê que a procura por aplicações móveis vá aumentar. Haverá cinco vezes mais procura para o desenvolvimento de software e aplicações do que aquilo a que conseguimos dar resposta", começa por contextualizar.

A especialista cita os dados da consultora para justificar a importância do surgimento das novas plataformas de programação, que mais não são do que "um conjunto pré-configurado de componentes" que dispensam a necessidade de programação informática pelos utilizadores. A ideia base é democratizar o acesso à tecnologia e a capacidade de a utilizar para revolucionar processos nas empresas, mas também para impulsionar a transição digital e energética. "Torna a vida dos desenvolvedores mais fácil, porque permite desenvolver qualquer aplicação, para web ou mobile, de forma mais rápida do que até aqui", aponta.

Através destas soluções, o tempo necessário para o desenvolvimento de aplicações pode reduzir-se drasticamente, diz Hennig. "Enquanto antes ocupava, por exemplo, três meses de trabalho a um programador, agora é possível, se formos muito bons, entregar a aplicação em três semanas", detalha a responsável da Siemens. A grande vantagem, além da aceleração do processo de construção de apps, é permitir às empresas entregar projetos e produtos aos seus clientes de forma mais rápida, eficiente e eficaz. Por outro lado, permite combater a falta de recursos humanos especializados nesta área, já que dispensa a utilização destas plataformas low code e no code por programadores. "Estas plataformas permitem que as empresas aumentem o número de colaboradores com conhecimento para construir código com componentes pré-configurados", sublinha, alertando que pode ser uma forma de acabar com aquilo que considera ser "uma guerra pelo talento" no setor.

"Há uma outra estatística da Gartner que diz que 20% dos colaboradores podem tornar-se cidadãos programadores", acrescenta. O potencial deste conceito de low code e no code é, acredita, enorme, já que pode desempenhar um papel muito relevante na aceleração da digitalização das empresas e dos seus negócios. "Os programadores que já estiverem na empresa tornam-se mais rápidos", assegura. A utilização destas plataformas é, por isso, essencial para "todas as empresas se quiserem dominar estes desafios, se quiserem conquistar o mercado e serem ágeis".

Apesar de sublinhar que existem atualmente muitas destas plataformas, Hanna Hennig explica que a Siemens também desenvolveu a sua, chamada Mendix, com funções "muito avançadas" disponibilizadas às organizações, aos programadores e desenvolvedores de aplicações. "O que estamos a ver é que as empresas não usam apenas uma plataforma, mas várias, dependendo da área de atuação", esclarece, complementando que faz sentido que exista diversidade neste segmento de mercado. "Obviamente, precisamos que as empresas que estão a construir estas plataformas as tornem mais avançadas do que são atualmente", remata, confiante de que este será o caminho de futuro na tecnologia.