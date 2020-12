Podem as luzes de Natal ser divertidas e inteligentes? Twinkly (e Razer) mostram que sim

Chega o Natal e as luzes coloridas ganham uma preponderância nas casas de milhões de pessoas por todo o mundo, seja na árvore de Natal ou espalhadas pela casa. Tudo isso torna-se ainda mais relevante em ano de pandemia, já que 2020 atirou muitos para as suas casas mesmo para trabalhar ou estudar, já que não sair de casa passou a ser a norma (e, com isso, as luzes de Natal tornam-se mais importantes durante todo o dia).

Apesar disso, ainda não há muitas soluções inteligentes e capazes de aproveitar o melhor da tecnologia para as populares luzes de Natal. Neste caso, acaba por ser uma empresa de acessórios para gaming a mostrar uma solução peculiar.

As luzes Twinkly, desenhadas pela italiana LEDWorks, neste caso numa parceria com a empresa de gaming Razer, mostram o melhor do mundo gaming associado às luzes de Natal que neste caso podem ser usadas tanto dentro de casa como fora (têm resistência à água e ao frio - até -15 graus). Em destaque estão os pequenos LED (podem ser de 150 a 950) com RGB (modelo de cores onde as luzes de cor vermelha, verde e azul, juntas, podem reproduzir uma longa lista de cores vibrantes e tons diferentes).

As capacidades de variação e qualidade nas cores que são populares no gaming estão aqui bem presentes, mas com um lado "smart" porque podemos controlar tudo por uma app, mas também pela assistente digital da casa (para quem a tem, Google Assistant funciona na perfeição) e também com o computador e respetivos acessórios de gaming, numa simbiose luminosa peculiar.

E como funciona?

A primeira parte é ligar as luzes (por Bluetooth ou Wi-Fi), depois de distribuídas pela árvore, pelos móveis ou pela casa em geral (dependendo do tamanho selecionado e do objetivo) à app da Twinkly, o que é simples de fazer (basta seguir os passos indicados), tal como a ligação a um assistente digital como o Google Assistant ou Alexa da Amazon.

Aí temos desde logo acesso a uma lista de efeitos especiais para as luzes, desde o estilo neve, arco-íris, formato cobra, por do sol, foguetes, bandeiras de países, ondas do mar, carnaval, pipocas, amor, fogo, Halloween ou o bizarro EvilStrobe, que fere a vista com um piscar violento. É possível acrescentar efeitos de forma gratuita numa loja da app, construir os nossos próprios efeitos ou alinhá-los com uma playlist de música. Por voz, podemos pedir, por exemplo, à Google Assistant (seja para o telemóvel ou para a coluna digital em casa) para ligar ou desligar as luzes ou programar horários.

Depois há a parte de criar a tal simbiose com o mundo gaming e os tais acessórios da Razer, para uma experiência de videojogos natalícia e completa. Aí entra em ação o software da Razer Twinkly Chroma connector, associado ao centro de controlo Synapse 3. É por aí que podemos por exemplo associar as luzes de um rato Razer Viper (com o símbolo da Razer a brilhar), do teclado mecânico BlackWidow v3 Tenkeyless ou do tapete de rato Goliathus Chroma (com bordas iluminadas) com as luzes de Natal, com os padrões de iluminação a coincidirem com os jogos e aquilo que se está a jogar. Uma experiência em tempo real única, peculiar e natalícia e que funciona bem, mesmo se quisermos usar além do Natal (e sem árvore).

Olhando mais em concreto para os periféricos da Razer, o Razer Viper é um rato ambidestro, com sensor ótico 5G (até 16,000 DPI) e que pesa apenas 69 gramas, desenhado para precisão profissional (cada click é feito em 0,2 milisegundos graças a raios infra-vermelhos, para um controlo completo das ações no gaming) e onde não faltam iluminação RGB. Ronda os 80 euros.

Já o teclado mecânico BlackWidow v3 Tenkeyless tem um formato mais compacto do que o habitual, até porque aproveita o facto de não tem o teclado numérico do lado direito, e tem tudo aquilo pela qual a Razer se tem tornado conhecida no gaming, muitas cores (o Razer Chroma promete ter 16,8 milhões de cores personalizadas possíveis), precisão típica de um teclado mecânico e uma estrutura premium de alumínio elegante e resistente. Ronda os 100 euros.

O tapete de rato Goliathus Chroma expande a experiência luminosa com as bordas a destacarem a zona do rato de forma cativante. Ronda os 40 euros.

As luzes Twinkly rondam os 150 euros com 250 luzes LED RGB.

A Razer é uma das marcas mais relevantes no mundo dos acessórios para gaming, uma área em plena expansão durante 2020, cativando cada vez mais milhões de pessoas (e já não são apenas os jovens, estima-se que há 2,7 mil milhões de gamers) em todo o mundo. Não é por acaso que a marca sediada em Singapura e com base também nos Estados Unidos que se distingue por produtos premium e por um conceito próximo do estilo da Apple viu as suas receitas dispararem 25% nos primeiros seis meses de 2020 e já superou os 100 milhões de clientes.

Esta espécie de rainha dos acessórios de gaming, fornece ratos a 5% da comunidade gaming, rivaliza com empresas como a Sennheiser, Logitech, Madcatz, Corsair, etc, mas também já começou a tentar competir com as gigantes dos PC de gaming Asus, Lenovo e Acer - e também entrou nos smartphones de gaming.