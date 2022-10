Porto Tech Hub abre portas dia 27 de outubro

A Porto Tech Hub Conference, evento que debate o ecossistema tecnológico, chega à cidade do Porto dia 27 de outubro. O evento, que vai na sétima edição e que terá lugar no Hard Club, tem como objetivo "promover e desenvolver a cidade do Porto como centro tecnológico global". Este ano une-se a teoria à prática.

Relacionados Porto Tech Hub procura profissionais que queiram mudar de carreira

A conferência irá reunir 35 empresas e mais de 600 profissionais, tanto nacionais, como internacionais, para debaterem as principais tendências, novidades e o futuro da tecnologia, sendo o evento pensado para todos. A participação "não é restringida a nenhuma empresa ou perfil profissional", segundo o presidente da Porto Tech Hub, Luís Silva, em conversa com o Dinheiro Vivo.

Os temas que ganham maior enfoque no evento são "a blockchain, cloud computing e programação, que darão o mote a algumas das conversas ao longo do evento", frisa o presidente da Porto Tech Hub. Outras temáticas em questão são a "cibersegurança, tema que está cada vez mais presente nas organizações, bem como data science, machine learning, artificial intelligence, web3, IoT, modern", estas que vão ser abordadas em workshops, sendo estes uma novidade no evento deste ano.

E quais são as empresas presentes? Além das portuguesas, o evento recebe empresas ucranianas, alemãs, norte-americanas e de outros países. Na lista, constam nomes como "a consultora de serviços tecnológicos Emergn e a appliedblockchain, que desenvolve tecnologia Blockchain, a Bosch e a Fabamaq", diz.

Mas há mais. Vão estar presentes a "senior developer advocate da Amazon Web Services, Talia Nassi, e da tecnológica Google, Minko Gechev e Guilherme Laforge. Ainda se juntam "Kenneth Christiansen, da Intel Corporation, Stephen Fluin, chefe no departamento do desenvolvimento de relações da Chainlink Labs e Bart Lannoeye, vencedor do prémio Microsoft MVP", explica o responsável.

O que procuram as empresas?

Procuram-se: programadores e software developers. São estas as duas áreas para que pendem as buscas de talento das empresas no Porto Tech Hub. "Este é um tipo de perfil que terá grande representação no evento", diz Luís Silva.

O evento é uma janela de oportunidade para as empresas e os profissionais se juntarem e "os empregadores contactarem com o talento mais qualificado e que procuram para as vagas". Sabendo que o setor das tecnologias sofre uma forte escassez de talento, o evento é importante porque dá um caminho para as "empresas tecnológicas encontrem o que procuram", ressalva o responsável.

As expectativas para este ano estão altas e "são as melhores", vinca o presidente da Porto Tech Hub, tendo recebido feedback positivo dos vários participantes. "De edição para edição, temos recebido um feedback muito positivo das empresas e profissionais presentes, sentindo que estes retornam mesmo para a edição seguinte".