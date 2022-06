Porto Tech Hub procura profissionais que queiram mudar de carreira

Curso da Porto Tech Hub tem a duração de cerca de dois anos e conta com um estágio remunerado © Pixabay

Está de volta mais uma edição do programa de requalificação tecnológica, SWitCH, uma iniciativa da Porto Tech Hub, em parceria com o Instituto Superior de Engenharia do Porto, para ligar o talento às empresas tecnológicas da região. Com o período de candidaturas a decorrer até ao próximo dia 3 de julho, o programa, que tem em aberto 60 vagas, destina-se a todos os licenciados que queiram mudar de área e integrar este setor, "não havendo qualquer restrição sobre a área de formação prévia ou a experiência profissional anterior", salienta a organização, através de comunicado.

Com início marcado para outubro, a componente letiva do curso tem duração de um ano e é lecionada em formato híbrido. A aprendizagem incide sobre três áreas centrais: engenharia e programação de software; metodologias, ferramentas e técnicas de apoio e desenvolvimento ágil de uma solução de software num contexto empresarial. No final do programa, todos os formandos que obtenham uma avaliação global positiva terão oportunidade de realizar um estágio remunerado numa das empresas associadas da Porto Tech Hub.

"Num mercado em constante transformação e em que as competências procuradas pelas empresas também são diferentes de dia para dia, a procura por profissionais com skils tecnológicas é das que mais tem sido potenciada nos últimos tempos", criando "urgência de entrada de talento qualificado no setor" refere Joana Linhas, vice-presidente da Porto Tech Hub, citada em comunicado. "O SWitCH surge precisamente para responder a esta necessidade, dando a todos os que ingressam no programa as ferramentas necessárias para estarem aptos a responder às necessidades do mercado, bem como ajudar as organizações a manterem-se competitivas e ágeis, mesmo em períodos de mudança", acrescenta a responsável.

Segundo a associação empresarial que visa promover e desenvolver a cidade do Porto como um centro tecnológico global, desde a primeira edição do programa de requalificação, "92% dos alunos permanecem na mesma empresa após os nove meses de estágio", tendo este permitido já a "formação de mais de 200 profissionais IT (tecnologias da informação) e a sua entrada no mercado de trabalho"