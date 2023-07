Portuense Adyta integra consórcio de 25 milhões de euros para criar drones subaquáticos

A tecnológica portuguesa Adyta, que resulta de um spin-off da Universidade do Porto, anunciou esta quinta-feira que foi integrada num consórcio internacional para desenvolvimento de drones subaquáticos. O consórcio vai receber um financiamento de 25 mil milhões de euros a partir do Fundo Europeu de Defesa (FED), para desenvolver o projeto em 36 meses.

Em comunicado, a Adyta explica que o projeto em causa é o SWAT-SHOAL, selecionado pela Comissão Europeia para desenvolver soluções na vertente de guerra subaquática. Por isso, o foco é o desenvolvimento de veículos subaquáticos, tripulados e não tripulados.

"O objetivo do projeto é desenvolver e implementar o conceito de um sistema de sistemas (SoS) que integra diferentes tipos de veículos tripulados e não tripulados em enxame para obter maior eficiência em missões subaquáticas, como vigilância, reconhecimento, guerra de minas, colaboração combates ou apoio a operações anfíbias. O foco é colocado em tecnologias inovadoras como enxames, comunicações subaquáticas e operação autónoma para aumentar a versatilidade e as capacidades das futuras forças navais no domínio subaquático", lê-se.

Ao longo dos próximos 36 meses os trabalhos do SWAT-SHOAL vão passar por diferentes fases. As principais fases são a definição do conceito operacional, pesquisa de tecnologias e validação por meio de simulação e demonstração em água do mar.

O consórcio SWAT-SHOAL integra 20 entidades diferentes, de onze países europeus. Caberá à espanhola Navantia a coordenação técnica, sendo outra entidade espanhola - a Sener - a coordenação técnica dos trabalhos. A portuense Adyta será responsável pelo desenvolvimento de sistemas de comunicações seguras que permitam a operação, comando e controlo, dos drones subaquáticos.

Além da Adyta, da Navantia e da Sener, participam no projeto as empresas Akademia Marynarki Wojennej, Atlas Elektronik, Cafa Tech Ou, Develogic, Fincantieri Nextech Spa, Fraunhofer, GMV Aerospace and Defense, Kongsberg Defense & Aerospace, Naval Group Belgium, Naval Group France, Prisma Electronics, Saab Kockums, Sea Europe, Lukasiewicz Instytut, Saes, Sotiria Tecnologia e WTD71.