Portugal ganha Zonas Livres Tecnológicas e 17 Polos de Inovação Digital

O secretário de Estado para a Transição Digital congratulou-se esta terça-feira com o lançamento da plataforma das Zonas Livres Tecnológicas e de 17 Polos de Inovação Digital que ajudam a materializar o plano de ação para a transação digital.

"Hoje estamos sobretudo aqui por causa das Zonas Livres Tecnológicas (ZLT) e dos Digital Inovation Hubs (Polos de Inovação Digital) que surgem, não como medidas avulsas, mas como medidas integradas, peças do mesmo puzzle, numa estratégia que deve convocar a todos e garantir esta intersecção e complementaridade entre todas as iniciativas", disse André de Aragão Azevedo, na sessão de encerramento do evento "Inovação na Era Digital", que decorreu hoje no CEIIA, na cidade de Matosinhos.

Estava previsto no programa oficial inicial ser o ministro da Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, a encerrar a iniciativa, mas houve alteração do programa e foi André de Aragão Azevedo a fazer o fecho do evento, explicou fonte oficial do governo.

Para o secretário de Estado para a Transição Digital, hoje "é um dia particularmente feliz, porque nas últimas 24 horas foram dados "passos muito significativos" para a transição digital em Portugal, referindo-se à "tarifa social da Internet," que entrará em vigor em janeiro de 2022, e à criação de 17 Polos de Inovação Digital.

Em Portugal, existem atualmente 17 Polos de Inovação Digital reconhecidos e que dão às Pequenas e Médias Empresas (PME) a possibilidade de "aceder a competências digitais avançadas, obter formação especializada, aconselhamento e apoio para acesso a financiamento necessário à sua transição digital, bem como colaborar com outras PME, empresas de maior dimensão e entidades do sistema de investigação e inovação", explica a Secretaria de Estado para a Transição, numa nota de imprensa divulgada hoje.

"Estes Polos [de Inovação Digital] funcionam como um balcão único, ao mesmo tempo que atuam como uma porta de entrada e fortalecimento do ecossistema de inovação, uma vez que resultam da cooperação entre vários parceiros, em regime de consórcio, com competências e atuações complementares a nível nacional e regional".

"O que vimos hoje aqui apresentado foi de facto o resultado deste impacto com 17 Digital Inovation Hubs que cobrem todas as áreas e que foram formalmente aprovados depois de um processo verdadeiramente participativo, de esforço de congregação e de ganho de escala - partimos de 30 consórcios e temos neste momento 17 aprovados -, que terão de passar por uma fase de candidatura à rede europeia", acrescentou.

No caso dos polos de inovação digital, André de Aragão Azevedo refere que é suposto que cada um desses projetos seja em si mesmo uma "incubadora de inovação", que traga a bordo todo o ecossistema de "startups" e que é um ativo que não se pode "desperdiçar".

As Zonas Livres Tecnológicas (ZLT) foram criadas com o objetivo de promover o posicionamento de Portugal em atividades de I&D (Investigação e Desenvolvimento) e a participação nacional em projetos internacionais, assim como permitir o desenvolvimento de produtos inovadores e acelerar a sua entrada no mercado, atraindo projetos inovadores e investimento estrangeiro relacionado com tecnologias emergentes.

As ZLT destinam-se a permitir o teste e a experimentação de tecnologias, produtos, serviços e processos baseados na tecnologia, de forma real ou quase real, com controlo direto e permanente por parte das autoridades reguladoras competentes, nomeadamente em termos de testes, fornecimento de informações, diretrizes e recomendações.

Nestes 'espaços seguros', as empresas podem testar produtos, serviços, modelos empresariais e mecanismos de entrega inovadores sem incorrer imediatamente em todas as normais consequências regulamentares relacionadas com a atividade em questão.

Entidades que pretendem testar novas tecnologias que necessitam de regimes regulatórios especiais já podem submeter proposta através do site da ANI - Agência Nacional de Inovação, preenchendo o formulário, indica a Secretária de Estado para a Transição Digital.