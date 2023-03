Português na direção de confederação que representa mercado de 200 mil milhões de euros

Pedro Matias, presidente do ISQ. © Diana Quintela/ Global Imagens

O presidente do conselho de administração da ISQ em Portugal, Pedro Matias, foi eleito para a direção do TIC Council, foi esta terça-feira anunciado.

Em comunicado, a ISQ explica que o TIC Council é uma confederação para do setor de testes, inspeções e certificações e refere que a entidade representa um mercado mundial avaliado em 200 mil milhões de euros. Além disso, o TIC Council agrega empresas e entidades da área da certificação e inspeção, com atividade em mais de 100 países, que empregam mais de 150 mil trabalhadores.

Citado em comunicado, Pedro Matias manifesta satisfação com a eleição, realçando que "é preciso, cada vez mais, colocar portugueses em lugares chave a nível internacional e onde as decisões de hoje têm um enorme impacto na indústria e na economia de amanhã".

O TIC Council é fruto de uma fusão entre o CEOC - International Confederation of Inspection and Certification Organisations e a IFIA - International Federation of Inspection Agencies, que ocorreu em 2018. Cabe a esta confederação internacional criar pontes com os serviços das instituições europeias e da Comissão Europeia, bem como balizar o diálogo entre associações de consumidores e players do setor de testes, inspeções e certificações.

"Com a digitalização da economia, a transição energética e a aposta cada vez maior no desenvolvimento sustentável, grande parte dos standards e das normas internacionais vão ser alteradas. É uma revolução o que aí vem", sublinha Pedro Matias.

O líder da operação portuguesa da ISQ, que conta com uma estrutura de 800 pessoas, tem no currículo a vice-presidência do IPAMEI, a administração do polo tecnológico de Lisboa, a administração da Associação Portuguesa de Certificação (APCER), bem como a participação na direção da Startup Lisboa.