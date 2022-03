Portuguesa Beta-i vai ajudar a criar startups de energia limpa

Beta-i vai apoiar o Amazon Web Services no desenvolvimento do programa de aceleração virtual de cinco semanas para startups © Beta-I

A Beta-i vai apoiar o Amazon Web Services (AWS) no desenvolvimento do programa de aceleração virtual de cinco semanas, Clean Energy Accelerator 2.0, anunciou esta quinta-feira a consultora de inovação colaborativa.

"A Beta-i tem sido um player chave no apoio à transição energética através da gestão de programas globais, concebidos para criar valor acrescentado e soluções de mercado inovadoras" refere Ricardo Marvão, cofundador e Head of Global Sales da Beta-i, citado em comunicado, acrescentando que esta é uma oportunidade para "fornecer soluções de colaboração que irão reforçar o impacto dos participantes no setor energético".

Através de workshops, mentoria e acesso a uma rede liderada por especialistas, o programa tem como objetivo apoiar a criação de startups de cleantech (energia limpa) e ajudá-las a avançar na sua digitalização, bem como a inovar com empresas do setor.

"Estamos a fornecer às startups a escala, a agilidade, as ligações a grandes empresas e o alcance global de que necessitam para alimentar soluções, ao mesmo tempo que contribuímos com os players estabelecidos do mercado na transformação das suas operações principais", afirma Howard Gefen, diretor-geral de energia e utilities da AWS, sobre o Clean Energy Accelerator 2.0, na nota enviada à imprensa.

As candidaturas para o AWS Clean Energy Accelerator 2.0 já se encontram abertas para startups de todo o mundo, com um prazo limite até dia 4 de abril, e, em abril, serão anunciadas as 10 empresas selecionadas para colaboração. Para além da orientação (virtual) técnica, empresarial e de marketing ao longo de cinco semanas, os finalistas receberão até 100 mil dólares cada, em crédito promocional AWS para iniciar a transformação dos seus dados e operações na nuvem

Os resultados das colaborações serão apresentados num evento presencial em Lisboa, no dia 2 de junho, que contará com a presença de parceiros, startups e intervenientes chave do ecossistema europeu de energia e inovação tecnológica.