Portuguesa Boost IT quer contratar 250 profissionais

A portuguesa Boost IT faturou 24,5 milhões de euros em 2022, mais 88,46% face a 2021, e uma das metas que assumiu para 2023 foi o recrutamento de mais 250 profissionais, foi esta quarta-feira anunciado.

Em comunicado, a empresa realça que o número de trabalhadores cresceu cerca de 80% no último ano e, para este ano, mantém-se o compromisso de "investir na equipa". A par do objetivo de contratações, a Boost IT espera elevar o volume de negócios até aos 32 milhões de euros.

"Para alcançar estes objetivos, a empresa planeia continuar a investir nos seus projetos de nearshore/extended teams em Portugal e no estrangeiro, mas também no crescimento da área de serviços ligados ao setor da transformação digital, e-commerce e cloud & analytics.

"A estratégia de investimento na equipa, em infraestruturas físicas e na expansão da marca, tem se mostrado bastante eficaz e eficiente. Contamos já com seis escritórios em Portugal e uma atuação consolidada nos mercados de atuação dos nossos clientes", afirma Bruno Ribeiro, CEO da Boost IT.

A estratégia para 2023 inclui, de acordo com a empresa, projetos de inovação na área de e-commerce e tratamento de dados e investir "fortemente" no mercado internacional, sobretudo na Europa e em Israel.

"O objetivo é continuar a trajetória de internacionalização", salienta Bruno Ribeiro, notando que o plano passa ainda por "apostar nos canais de venda já existentes, mas também aumentar a presença física nos mercados onde têm clientes".

Criada há cinco anos, a Boost IT integra a holding Nexus Capital, que tem participações em várias tecnológicas e que somou uma faturação global de 26.5 milhões de euros em 2022.