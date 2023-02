Portuguesa Defined.ai cria série de debates sobre Inteligência Artificial

Fundadora e presidente executiva da Defined.ai, Daniela Braga. © André Luís Alves/Global Imagens

A empresa portuguesa Defined.ai, anteriormente conhecida como DefinedCrowd, inaugura esta quinta-feira 23 uma série de debates sobre Inteligência Artificial denominada "AI Talks". A série começa com uma sessão que vai debruçar-se sobre o impacto da IA no sector da banca e irá decorrer ao longo de todo o ano.

"O foco desta talk será a aplicação de tecnologias de Inteligência Artificial no sector bancário e o modo como as organizações financeiras podem utilizar a IA para transformar, quer a experiência do cliente, quer os processos internos", disse a CEO Daniela Braga, "através de uma estratégia holística de IA que se estenda através das linhas de negócio dos bancos, dados utilizáveis, parcerias com parceiros externos, e empregados qualificados."

A primeira sessão terá a participação de várias empresas relevantes para o sector em Portugal, incluindo Millennium BCP, Banco BPI, Santander, Novobanco, Montepio, Deloitte, KPMG, PwC e a startup Visor.ai. De acordo com a Defined.ai, serão debatidas três questões essenciais: "A indústria bancária está realmente pronta para a IA?", "Como é que a IA está a ser adotada na indústria bancária?" e "Que tendências vemos na AI para a Banca?".

Estas "AI Talks" surgem num momento de expansão acelerada da utilização de IA, com modelos generativos como o ChatGPT na ordem do dia. A tecnologia da OpenAI está a ser integrada no motor de busca Bing, da Microsoft, e a acelerar investimentos em toda a indústria. A Google lançou recentemente o seu próprio bot conversacional e prometeu muitos mais lançamentos nesta área durante 2023.

Daniela Braga referiu que a ideia é ter um "leque de convidados ilustres" no ciclo cde conversas, em representação das "maiores e mais disruptivas" empresas no mercado nacional.

"Da indústria bancária à saúde, passando pelo turismo, até ao retalho, cobriremos as áreas de negócio mais relevantes da atualidade e discutiremos a forma como a IA está a contribuir diariamente para os avanços destas indústrias", resumiu a executiva.

A sessão inaugural a 23 de fevereiro decorrerá à porta fechada com posterior disponibilização nos canais online da Defined.ai.