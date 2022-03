Portuguesa Diverge lança coleção de ténis em NFT

© D.R.

A Diverge lançou esta quinta-feira uma coleção exclusiva de 20 pares de ténis em NFT (acrónimo para ativos digitais não fungíveis), fez saber a marca de calçado portuguesa. Esta coleção foi criada por Frederico Ramires, sendo que quem adquirir um dos NFT terá direito a um dos 20 pares da coleção customizados pelo artista.

Em comunicado, a marca explica que aposta nos NFT porque "dão a possibilidade de colaborar com artistas com mais frequência e profundidade, fornecendo telas e públicos adicionais para as suas criações e recompensando-os". Dessa forma, os artistas convidados podem "integrar a sua arte com a cultura dos sneakers, ligando os mundos virtual e físico no processo, e aos consumidores a possibilidade de serem proprietários de uma obra virtual e de um par de sneakers com ilustrações dessa obra".

O primeiro artista convidado para desenhar para a Diverge numa coleção de NFT foi Frederico Ramires, um artista lisboeta que se dedica ao desenho, depois de ter iniciado a sua carreira na pintura. Segundo Ramires, a inspiração para esta coleção foi encontrada em hábitos tão comuns como passear, comer ou conversar. "Se dermos importância a essas coisas então o desenho deixa de ser visto como uma arte separada da vida e passa a ser parte dela".

Para João Esteves, CEO da Diverge, a nova coleção desenvolve o propósito de abrir a marca a futuros artistas e criadores. "Convidamos todos os que tenham interesse neste projeto a juntarem-se à Diverge, para nos ajudarem a divulgar esta rede criativa e empoderadora", afirma.

A Diverge apresenta-se como uma marca portuguesa de calçado desportivo, tendo sido criada há cerca de dois anos. A marca diz que se distingue por fornecer modelos totalmente customizáveis. Produz apenas por encomenda, sendo que os produtos são fabricados à mão em Portugal e garantem utilizar apenas materiais premium no seu processo exclusivo de customização, desde as solas aos diferentes tipos de pele e têxteis.