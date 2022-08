Portuguesa ITSector abre 150 vagas para profissionais das tecnologias

Renato Oliveira, CEO do Conselho de Administração da ITSector © DR

A ITSector, tecnológica portuguesa dedicada ao desenvolvimento de software para o setor financeiro, anunciou esta segunda-feira que quer contratar mais 150 profissionais até ao final do ano.

Segundo indica a nota enviada às redações, as vagas destinam-se a arquitetos de soluções, programadores full stack em tecnologias (.NET, REACT, Java, Android e iOS), testers e analistas funcionais, sendo aplicáveis a um regime de trabalho híbrido para os seis centros de desenvolvimento da companhia no Porto, Lisboa, Braga, Aveiro, Bragança e Castelo Branco, que, no conjunto, somam já mais de 600 colaboradores.

Possibilidade de formação, flexibilidade laboral e realização de teambuildings, happy hours, protocolos e parcerias com diversas entidades são alguns dos benefícios oferecidos e destacados pela ITSector.

Este recrutamento, fruto da evolução do negócio nos últimos tempos, "vem dar força às contratações já ocorridas desde janeiro - perto de 200 - e inicia poucos meses depois da primeira edição do Summer Lab, o Programa de Estágios de Verão da empresa, que permitiu a 20 estagiários conhecerem o ADN da ITSector . Em linha com este crescimento está a contratação de estagiários curriculares, que continua a aumentar", conclui a empresa.