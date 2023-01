Portuguesa Magic Beans quer expandir-se para Alemanha e Áustria

Internet, computador, trabalho em casa teletrabalho © Unsplash

A consultora tecnológica Magic Beans anunciou esta terça-feira que encerrou 2022 com receitas de três milhões de euros, mais 75% face ao ano anterior, e que chega a 2023 com a ambição de entrar nos mercados germânico e austríaco e fazer a equipa crescer para 120 trabalhadores.

Relacionados Magic Beans cria novo centro de nearshore e quer terminar 2022 com 100 trabalhadores

Em comunicado, a empresa portuguesa refere que a internacionalização do negócio ficou em 2022 pautou-se pela "abertura de operações em Itália, na Suíça e na Holanda", um movimento que será consolidado em 2023. "A empresa está já a equacionar a abertura de novas operações na Alemanha e na Áustria", lê-se.

A consultora fundada por Vítor Rodrigues em 2017 vai manter a aposta na expansão da sua estratégia de internacionalização. A Magic Beans até admite conseguir ir mais além, mas dependerá "evolução dos mercados".

"Em 2023, a nossa ambição é chegarmos aos cinco milhões de euros Milhões de Euros de receitas, consolidarmos a nossa presença internacional nos mercados onde já estamos presentes seja com subsidiárias, seja com a recente abertura de operações, e alargarmos a nossa pegada a pelo menos mais dois países - a Áustria e a Alemanha. Poderemos vir a considerar abrir mais escritórios e operações, mas dado o clima de instabilidade que se vive, dependerá da evolução dos mercados e da economia", afirma Vítor Rodrigues, presidente executivo e fundador da empresa, citado em comunicado.

Para apoiar a estratégia, a consultora portuguesa está "já a recrutar ativamente" para reforçar os quadros e chegar aos 120 profissionais. Do lado dos serviços, a Magic Beans, a fim de melhorar a sua oferta, vai reforçar a parceria com a AWS e com a Google e apostar numa estratégia multicloud e nas soluções de gestão de IP e de modernização aplicacional, de acordo com o mesmo comunicado.