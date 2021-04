Portuguesa MagniFinance chega aos 9600 clientes (Uber incluída) e expande-se para a Europa

Equipa da MagniFinance, com o CEO Jorge Santos ao centro © DR

Foi considerada a melhor Startup Fintech de Portugal, em 2019 e tem como objetivo simplificar o controlo da gestão financeira das PME's e Marketplaces. A MagniFinance foi criada em 2015 e o slogan passa por indicar que é possível em "5 minutos diários gerir as contas de uma empresa". Certo é que chegam já a 9600 clientes e a expansão europeia está para breve.

Jorge Santos, CEO da MagniFinance admite que o desafio passa por ajudar empresas a passarem processos de faturação "que eram feitos manualmente, como gastos de fornecedores ou o controlo de rendas e salários, onde se perdia horas e a paciência, para além da possibilidade de erros de quem os fazia, e transformamos isso numa plataforma intuitiva, inovadora, rápida e com várias técnicas simplificadas."

Um dos métodos usados é o de reconhecimento ótico de faturas (com fotografia tirada a partir de um smartphone), que permite um preenchimento automático de todos os dados necessários para a correta contabilização das despesas, assim como a sua reconciliação e integração automática com a conta bancária da empresa.

Segue a conversa com Jorge Santos, CEO da MagniFinance.

Como é que a vossa plataforma se tem distinguido e inovado nos últimos anos? Focam-se mais no mercado empresarial, certo?

Trabalhamos para constantemente evoluir a nossa plataforma, e fomos considerados a melhor startup fintech de Portugal em 2019. Dedicamo-nos diariamente à elaboração e constante melhoria de ferramentas integradas numa só plataforma que descomplicam o controlo financeiro e a faturação, acreditamos em dar ao gestor mais tempo para evoluir o seu negócio e fortalecer a sua capacidade de ser competitivo. Na MagniFinance, além de uma equipa de apoio ao cliente, temos uma equipa de Customer Success que está disponível por telefone, email ou chat. Esta equipa tem como objetivo o sucesso dos nossos clientes através da utilização da nossa plataforma e é através dela que ouvimos o que estes nos dizem, os seus objetivos e necessidades, todo feedback é muito valioso para nós e revertemos este conhecimento em melhorias à nossa plataforma. Fornecemos uma plataforma de gestão financeira em que os gestores de PMEs conseguem fazer o controlo financeiro da empresa em 5 minutos diários, e uma plataforma IPPN (Invoicing Platform for Partners Network) com a qual os mercados online conseguem facilmente automatizar a emissão de faturas sem margens de erro e com imensa economia de tempo.

Que ganhos têm conseguido para os clientes graças às soluções tecnológicas?

Nos últimos anos houve uma crescente inovação na área financeira. Com a MagniFinance, os gestores conseguem reduzir o tempo investido na gestão financeira ao facilitarem tarefas que, de outra forma, demorariam horas a executar manualmente em folhas de Excel. Hoje em dia a aceleração da economia obriga ao aumento contínuo da competitividade, não só para poupança de tempo mas até para a simples sobrevivência das empresas. A utilização de soluções inovadoras no campo das finanças como a MagniFinance é uma das maiores alavancas ao dispor do gestor.

A plataforma permite emitir faturas eletrónicas certificadas, registar despesas com apenas o envio de uma fotografia, reconciliar automaticamente os documentos com movimentos bancários de forma simplificada, entre inúmeras outras funcionalidades. São mais de 9600 utilizadores e clientes como a Uber, Bird, Zaask, SGS, LandingJobs, que tornam a MagniFinance a plataforma #1 em gestão financeira em Portugal.

Como resumem os últimos anos em termos de crescimento, chegar a mais clientes e melhorar a plataforma?

A MagniFinance tem uma história de crescimento muito interessante nestes últimos 6 anos. Em 2015 criamos a plataforma com o intuito de substituir o antigo Excel e facilitar o gestor com a rotina financeira da sua empresa, e com boas estratégias de marketing aliadas a dedicação contínua, conseguimos alcançar um crescimento de 20% ao mês durante o primeiro ano, o que foi muito desafiador, mas ao mesmo tempo, extremamente gratificante. Com o crescimento em termos de utilizadores, e a obtenção de clientes como a Uber, investimos na evolução constante e na criação de uma solução específica para empresas que trabalham com modelos de negócios semelhantes a Uber e Marketplaces. Desenvolvemos também, a criação de um programa de contabilistas para melhorar o sucesso destes parceiros, em que conseguimos apoiá-los diretamente na digitalização e modernização da sua relação com os seus clientes e na utilização produtiva da nossa plataforma.

Evoluímos ao longo destes seis anos na construção de uma "família" de pessoas talentosas, ambiciosas e alinhadas todas nos mesmos objetivos, que superam juntas os desafios do percurso. Somos uma plataforma intuitiva, que proporciona uma utilização fácil e sem complicações. Isso tem feito crescermos organicamente e hoje, sermos mais reconhecidos.

Quais os principais concorrentes internacionais e como os podem combater? Há já passos para a internacionalização?

Os nossos maiores concorrentes internacionais são as empresas Xero da Nova Zelândia, e a Quickbooks dos Estados Unidos. Já temos tudo preparado para entrarmos no mercado de Espanha, Áustria e Alemanha nos próximos meses e estamos bastante entusiasmados com esta expansão.

De que forma a pandemia afetou o negócio?

O ano de 2020 foi muito desafiador. Acreditamos ser um dos momentos mais desafiadores da nossa geração e tivemos contacto com várias realidades difíceis de clientes que nos sensibilizaram. A equipa reuniu-se, e em conjunto, criou a campanha "Magnify Your Role in Society", no contexto da qual oferecemos dois meses grátis de subscrição da plataforma como um apoio a qualquer empresa.

Consideramos que o trabalho em equipa e as boas relações interpessoais dos seus membros (a MagniFamily) continuam a ser muito importantes para uma performance elevada. Chegarmos de manhã ao escritório, cumprimentar-nos, termos um pequeno momento de conexão social tornou-se muito mais difícil no escritório virtual.

Em termos de clientes também fomos afetados perdendo alguns clientes maiores, cujo negócio foi altamente impactado pela pandemia. No entanto, em relação ao número de clientes tivemos um crescimento, ou seja, hoje conseguimos ajudar um número muito maior de empresas. Acreditamos que a nossa marca está mais conhecida e, vemos isso quando potenciais clientes vêm falar connosco. Analisamos isso como uma prova e também recompensa da dedicação que temos aos nossos clientes.

O que vão lançar já este ano e quais as perspetivas para 2021 e 2022?

A MagniFinance terá muitas mudanças ao longo deste ano e dos próximos.

Dedicámos o ano de 2020 para trazer mudanças e melhorias para os nossos clientes e para a plataforma, e neste ano estamos a concretizá-las. A opinião do cliente sempre foi muito valiosa para nós, e pegamos em algumas das sugestões que eles nos deram para facilitar a rotina deles, e implementamos estes serviços. Para além de estarmos a trazer melhorias à plataforma, os clientes, de certa forma, sabem que são parte da nossa MagniFamily e podem contribuir para a melhoria dos nossos serviços. Também, muito em breve será lançada a App MagniFinance, que irá facilitar ainda mais a vida do gestor através do uso prático através do telemóvel iOS ou Android.