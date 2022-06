Portuguesa Opensoft criou aplicação para "digitalizar" atendimento ao público

© Chris DELMAS/AFP

A Opensoft, empresa portuguesa de consultoria tecnológica, lançou o idfyme, uma aplicação em que é possível realizar a renovação de documentos e até a abertura de contas bancárias. O objetivo é evitar as deslocações e tornar o processo de atendimento ao público mais digital. Contudo, o atendimento presencial mantém-se, segundo revela o comunicado.

Na prática, a aplicação necessita apenas de registo do utilizador e, após este passo, apenas deve selecionar-se o serviço para o qual se pretende agendamento. Quando agendado, o atendimento eletrónico pode ser feito a partir de qualquer lugar, com segurança. E a plataforma auxilia desde o pedido mais simples (como esclarecimento de dúvidas), até ao mais complexo (como a abertura de contas bancárias ou renovação de documentos), lê-se na mesma nota.

No caso da instituição, existe uma aplicação web, que permite aos colaboradores gerir e realizar os atendimentos dos serviços de forma eficiente e controlada.

Para o CEO da Opensoft, José Vilarinho, "[o idfyme] garante o contacto pessoal a que o público se habituou no atendimento presencial, evitando filas e deslocações físicas. Acreditamos que este produto é importante para a gestão diária do país e para a perceção que Portugal emite para o exterior em termos de capacidade inovadora em serviços essenciais do dia a dia".

"O desenvolvimento do idfyme representa um salto em termos de diferenciação no mercado tecnológico, uma vez que aglomera num único produto vários componentes essenciais ao atendimento, tais como a autenticação do utilizador e recolha de informação do mesmo, o atendimento por videoconferência (e seu respetivo arquivo), [permitindo] aos cidadãos resolverem a maior parte dos seus assuntos importantes numa única aplicação sem saírem de casa", conclui por seu turno o diretor de projeto do idfyme, Rui Cruz.