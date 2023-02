Portuguesa Oramix fechou 2022 com faturação de 14 milhões

Internet, computador, trabalho em casa teletrabalho © Unsplash

Dinheiro Vivo 22 Fevereiro, 2023 • 13:46

A Oramix registou um volume de negócios de 14 milhões de euros em 2022, mais 63% face ao ano de 2021, foi esta segunda-feira anunciado. A par dos resultados anuais, a tecnológica portuguesa revelou que quer contratar 20 novos profissionais, em 2023.

Em comunicado, a tecnológica que integra a rede nacional de centros de resposta a incidentes cibernéticos (CSIRT) justifica o volume de negócios com a "consolidação de projetos de managed services e cibersegurança em Portugal e no estrangeiro". Acresce o "reforço da presença em setores como a saúde, banca, seguros, indústria e serviços", o que impulsionou as vendas no último ano.

"Os resultados de 2022 são a prova da nossa dedicação à excelência e à inovação. Temos uma equipa de profissionais extremamente qualificados e com experiência nas nossas áreas de atuação, além de um modelo de negócio sólido, que nos permite responder rapidamente às mudanças do mercado e às necessidades dos nossos clientes", defende o CEO da Oramix, Luís Meira.

Criada há 20 anos, para dar suporte na gestão de base de dados em sistemas Oracle, a Oramix quer durante o ano de 2023 crescer mais de 20%, Por isso, para acompanhar a meta, prevê o recrutamento de mais 20 profissionais para a área tecnológica e para a área comercial.

De acordo com o comunicado, a empresa procurará novos talentos nas áreas de gestão de dados, engenharia de dados, automação e análise e em cibersegurança.

Outro objetivo para este ano é "consolidar a presença nos clientes atuais e expandir os seus serviços em modelo managed services e MSSP (managed security services provider) remoto para o mercado nacional e internacional".