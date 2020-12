Portuguesa OutSystems anuncia parceria estratégica com Amazon na área da cloud

Paulo Rosado, CEO da portuguesa OutSystems © Global Imagens

É um dos três unicórnios portugueses (empresa com valor de mercado acima dos mil milhões de dólares) e tem-se distinguido em soluções de low code, ou seja, programação mais simples que tem recolhido prémios e elogios a nível internacional. A OutSystems, empresa líder do mercado de plataformas para o desenvolvimento rápido de aplicações, anunciou esta segunda-feira que assinou um acordo de colaboração estratégica multianual (Strategic Collaboration Agreement - SCA) com a Amazon Web Services (AWS).

A parceria surge após a tecnológica portuguesa ter sido distinguida na edição de 2020 da AWS Partner Award, com os prémios Parceira Tecnológica do Ano e Parceira de Impacto Social do Ano.

E para que servirá? O acordo irá permitir que a OutSystems disponibilize integrações mais profundas com os serviços da AWS na OutSystems Cloud, "possibilitando que clientes em todo o mundo coloquem rapidamente em funcionamento DevOps, dados e análises melhoradas, inteligência artificial / machine learning (AI/ML) e outros serviços da AWS em aplicações que fazem a diferença para os seus negócios", explica a empresa em comunicado.

A OutSystems funciona como uma plataforma de aplicações que ajuda os clientes (mais experientes ou menos experientes) a construir, executar e gerir aplicações empresariais, em áreas como a transformação da experiência do cliente, inovação no local de trabalho, otimização de processos e modernização de aplicações, é explicado pela empresa.

A combinação entre a OutSystems e a AWS será assim uma forma de tornar melhor e mais eficiente a forma de migrar até o mais complexo e crítico software para a cloud.

"Com a OutSystems e a AWS, os clientes não serão apenas capazes de construir aplicações com rapidez e facilidade, mas também com a garantia de que essas aplicações correspondem aos requisitos mais rigorosos de escalabilidade, confiabilidade, disponibilidade e segurança, e que com a capacidade de se adaptarem continuamente a qualquer mudança de requisito do negócio", é explicado em comunicado.

Este acordo de colaboração estratégica entre a OutSystems e a AWS tem como principal foco a evolução da oferta OutSystems Cloud, que ajuda os clientes de qualquer dimensão e área de negócio a desenvolverem rapidamente, enquanto agilizam o processo de implementação em ambientes totalmente geridos.

A OutSystems e a AWS irão assim colaborar "para investir em pessoas, tecnologias e processos que permitirão que mais clientes tenham uma experiência perfeita na adoção da OutSystems Cloud, quer estejam a migrar de ofertas OutSystems já existentes ou a afastar-se de ambientes de desenvolvimento tradicionais já implementados na sua organização".

As ambas empresas prometem assim trabalhar em conjunto para enfrentar os desafios dos developers (programadores) para inovar com mais rapidez, remover as restrições do software mais antigo e acelerar a capacidade de integrar serviços baseados na cloud avançados em aplicações.

A ideia passa por permitir um modelo de consumo simplificado para a OutSystems Cloud, disponibilizando-a no AWS Marketplace e investindo no mercado OutSystems Forge para democratizar a inovação pela comunidade de developers.

"A nossa relação com a AWS traduz-se numa componente fundamental para cumprirmos a nossa missão de dar a cada organização o poder da inovação através do software", afirma Paulo Rosado, o CEO da OutSystems, em comunicado, acrescentando: "a OutSystems Cloud permite que os nossos clientes desenvolvam as suas aplicações de forma mais rápida e fácil, ao mesmo tempo que tiram partido das vantagens da AWS". A ideia passa por "otimizar ainda mais a plataforma", "já que este acordo de colaboração estratégica fornece recursos e compromisso de ambas as empresas para manter o foco em trazer um valor ainda maior".

"A OutSystems partilha o compromisso da AWS em inovar em nome dos nossos clientes partilhados e de criar os serviços e produtos de que eles precisam nos dias de hoje", diz Doug Yeum, Head of Global Partner Organization, Amazon Web Services, Inc, no mesmo comunicado.

Quem também reagiu no mesmo comunicado foi empresa norte-americana de serviços online de saúde e bem-estar, Humana. "Fornecer experiências digitais modernas para os nossos agentes e clientes é extremamente importante para a Humana", afirma Bruce Buttles, Digital Channels Director da empresa, admintindo que a tecnologia da portuguesa OutSystems dá "uma vantagem de produtividade, em conjunto com uma abordagem única para o desenvolvimento de aplicações que ajuda a responder rapidamente às necessidades de negócio". Indica ainda que: "a combinação da OutSystems com a AWS dá-nos a agilidade e capacidade de classe empresarial das quais o nosso negócio depende".

Recorde-se que a portuguesa OutSystems, fundada em Portugal em 2001 e liderada desde então por Paulo Rosado, tem já mais de 350.000 membros na comunidade de programadores que beneficiam da tecnologia de low code (código de programação simples da empresa), já tem 1.200 funcionários (a maioria em Portugal), 350 parceiros e milhares de clientes ativos em mais de 61 países e em 22 setores.