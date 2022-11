Portuguesa Smartex levanta mais de 24 milhões de euros

A Smartex, startup portuguesa que venceu o Pitch de 2021 da Web Summit, anunciou esta quinta-feira a conclusão de uma ronda de investimento Serie A no valor de 24,7 milhões de dólares (cerca de 24,6 milhões de euros). A verba angariada será utilizada para expandir o negócio fora de Portugal e para contratar mais profissionais. A startup quer expandir operação na Ásia em 2023.

"Estes fundos de Série A permitirão à Smartex expandir o negócio de forma estratégica para novas geografias, continuar a aumentar a equipa e desenvolver linhas de produtos. Estes produtos vão ajudar fabricantes e marcas de moda a melhorar o controlo de sua produção, aumentar a qualidade e a rastreabilidade dos rolos têxteis", lê-se no comunicado enviado à redação.

Para António Rocha, cofundador e CTO da Smartex, a empresa está comprometida em "criar soluções" que melhor cumpram os objetivos da empresa. "Estamos a trabalhar numa nova era de produção de alta qualidade e sem desperdício, que levará a uma maior transparência e rastreabilidade em toda a cadeia de valor têxtil, do fio ao retalho", adianta.

Já Gilberto Loureiro, cofundador e CEO, considera os investidores apostaram na startup porque esta está "numa posição única" para "agregar" valor à indústria têxtil, uma área "que é fundamental".

"Com a nossa tecnologia e talento, seremos capazes de abrir um novo capítulo na indústria da moda e, em última análise, reduzir desperdícios e custos. Todos os esforços são necessários para gerar um impacto positivo à medida que nos esforçamos para resolver este desafio global e contribuir para um mundo mais sustentável", argumenta Loureiro.

O anúncio deste levantamento ocorreu à margem da Web Summit, onde um dos cofundadores (António Rocha) vai intervir num painel sobre sustentabilidade nas cadeias de abastecimento, esta quinta-feira ao início da tarde.

A Smartex foca-se no desenvolvimento de hardware e software que com recurso a machine learning detetam defeitos têxteis em tempo real, o que ajuda a indústria têxtil a diminuir o desperdício. Os processos de identificação automatizada reduzem não só o desperdício têxtil, como também as "emissões de dióxido de carbono, energia, água, tempo de produção e custo de capital, desligando automaticamente as máquinas de produção para evitar o desperdício de materiais".

A startup tem sede no parque empresarial da Universidade do Porto (UPTEC), estando presente em diferentes mercados na Europa, Ásia Central, América do Sul e África.