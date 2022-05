Portuguesa Talkdesk distinguida como melhor contact center em evento nacional

Talkdesk distinguida com o prémio de "Melhor Contact Center", na edição de 2022 dos APCC Best Awards © Direitos Reservados

A Talkdesk, startup portuguesa que fornece serviços de call center alojados na cloud (nuvem), anunciou esta quarta-fira que foi distinguida com o prémio de "Melhor Contact Center" na categoria de Tecnologia dos APCC Best Awards 2022, uma iniciativa anual da Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC) que reconhece as empresas do setor que se destacam pela implementação e adoção de boas práticas organizacionais.

Pelas palavras de Guilherme Pinheiro, vice-presidente regional da EMEA sul da Talkdesk, "é muito gratificante receber esta distinção, especialmente porque este é um resultado do nosso compromisso e foco constante no cliente. Salientamos também a importância deste evento, pela oportunidade de partilha entre profissionais do setor e pelo espaço que se dá à inovação". No evento estiveram presentes mais de 500 profissionais da indústria de Contact Center e Experiência do Cliente.

"A atribuição do troféu gold a este unicórnio resultou da avaliação muito positiva dos seus clientes", afirma Jorge Pires, diretor da APCC, citado em comunicado, aludindo ao bom trabalho que a empresa tem vindo a desenvolver junto dos clientes.

Além da participação do vice-presidente para a Inteligência Artificial e Automação da Talkdesk, Pedro Andrade, no debate sobre o impacto da tecnologia no desempenho dos contact centers, a unicórnio portuguesa destacou-se ainda com um concurso para testar ao vivo produtos.