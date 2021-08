Talkdesk levanta 230 milhões e já vale mais de 10 mil milhões de dólares

Tiago Paiva é o CEO da Talkdesk © DR

A Talkdesk, empresa com estatuto unicórnio de ADN português de software na cloud para contact centers, anunciou esta manhã o fecho da série D de financiamento, levantando 230 milhões de dólares (195,8 milhões de euros) e é agora avaliada em mais de 10 mil milhões de dólares (8,5 mil milhões de euros). Na nova ronda participaram novos investidores como a Whale Rock Capital Management, TI Platform Management,e Alpha Square Group, mas também investidores já existentes: Amity Ventures, Franklin Templeton, Top Tier Capital Partners, Viking Global Investors e Willoughby Capital.

Por um lado, a empresa cofundada e liderada por Tiago Paiva passa a ser considerada uma das empresas privadas mais valiosas no setor de SaaS e na indústria de software a nível mundial, por outro torna-se no segundo unicórnio de ADN português mais valioso, ligeiramente atrás da OutSystems (na última ronda, em fevereiro, valia 9,5 mil milhões de dólares) e atrás da Farfetch (ronda os 16 mil milhões de dólares e já está cotada em bolsa).

A Talkdesk anuncia também o crescimento da equipa de liderança executiva com a sua primeira CFO. A americana Sydney Carey, especialista na indústria de SaaS que transita da Sumo Logic (está no conselho de administração da Asana) é assim recrutada tornando a Talkdesk uma tecnológica com "metade dos cargos na equipa de liderança executiva ocupados por mulheres", mas preparando também a empresa para um IPO.

Isso mesmo destaca a empresa liderada por Tiago Paiva em comunicado: "junta-se após liderar com sucesso uma oferta pública inicial (IPO) na Sumo Logic".

Este novo financiamento "irá impulsionar a segunda década de crescimento da Talkdesk, uma vez que a empresa continua concentrada em expandir a sua presença a nível internacional, liderando em inovações de produtos relacionados com a experiência do cliente (CX), fornecendo um serviço de atendimento ao cliente meticuloso e detalhado e criando equipas diversificadas, equitativas e inclusivas".

"Estou orgulhosa de me juntar à Talkdesk neste momento crucial da empresa. Algumas das experiências mais gratificantes da minha carreira têm-se centrado em ajudar empresas inovadoras de rápido crescimento, como a Talkdesk, a gerir a aceleração, a escalar eficazmente para responder à mudanças que o negócio exige e a formalizar operações", diz em comunicado Sydney Carey.

Tiago Paiva explica depois que os contact center estão a tornar-se para muitas organizações "um motor de resultados de negócios tangíveis e um trunfo para os atingir", e a Talkdesk "tem vindo, desde a sua fundação, a desafiar o status quo e a habitual forma de atuação da indústria para tornar isto uma realidade".

Nos últimos dois anos, a Talkdesk explica que introduziu no mercado mais de 30 inovações de produto, abriu operações na Austrália, no Brasil, no Canadá, em França, na Alemanha, na Irlanda, em Itália, no México, nos Países Baixos, no Sudeste Asiático e em Espanha.

O seu ecossistema de revendedores, distribuidores de cloud, alianças estratégicas e parcerias de mercado AppConnect foi expandido "a mais de 300 parceiros contratados e milhares de subagentes" e duplicou já o número de colaboradores para quase dois mil - a maioria a operar em Portugal.

Desde a sua fundação, a Talkdesk angariou um total de 498 milhões de dólares em financiamento e ontem a empresa voltou a figurar pelo terceiro ano consecutivo na lista anual Forbes Cloud 100, o ranking das 100 maiores empresas privadas na cloud do mundo. A Talkdesk subiu 36 posições e fixou-se no número 17, "demonstrando a procura global de uma melhor forma de proporcionar grandes experiências aos clientes". Outra distinção recente foi a nomeação como líder no Quadrante Mágico da Gartner® de Contact Center as a Service de 2021.