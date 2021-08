Portuguesas Talkdesk e OutSystems entre as 100 melhores empresas de cloud para a Forbes

A empresa portuguesa, com mais de 480.000 membros na comunidade, 1.600 colaboradores e mais de 400 parceiros e clientes ativos em 87 países e em 22 setores, já alcançou uma escala global.

A lista Forbes Cloud 100, feita em parceira com a Bessemer Venture Partners e a Salesforce Ventures, é o ranking das maiores empresas de cloud privadas em todo o mundo e este ano há duas empresas portuguesas entre os selecionados, a Talkdesk (que faz software para os contact centers e só este ano está a contratar 500 pessoas em Portugal) - no 17º lugar - e a OutSystems - no 61º posto.

A OutSystems, fundada em 2001, ajuda programadores a implementar aplicações que as empresas precisem, um feito que não é nada fácil, indica em comunicado Paulo Rosado, fundador e CEO da marca portuguesa: "existem poucos programadores e a mudança é complexa e constante", explica. "Os clientes estão a escolher a OutSystems porque os capacitamos a alcançar uma produtividade significativa enquanto criam aplicações relevantes. Estamos entusiasmados por sermos reconhecidos como uma das principais empresas do mundo, a liderar a inovação em tecnologia cloud", acrescenta em comunicado.

Tendo como base a Inteligência Artificial (IA), a OutSystems cria aplicações capazes de serem alteradas rapidamente e sem dificuldades.

A lista Cloud 100 escolhe os nomeados de acordo com categorias como "liderança no mercado", "avaliação estimada", "métricas operacionais" e "pessoas e cultura". Posteriormente são avaliados por um painel de júris composto por 34 CEO de empresas cloud privadas.

Os nomeados finais correspondem às "melhores e mais brilhantes empresas emergentes no setor da cloud". Quem o diz é Alex Konrad, Editor Senior da Forbes, que explica ainda ser cada vez mais difícil fazer esta seleção com o passar dos anos - "Parabéns a cada um dos homenageados da Cloud 100 de 2021 e às nossas 20 estrelas em ascensão que estão prestes a juntar-se a esta lista".

Para Byron Deeter, partner da Bessemer Venture Partners, "as avaliações de cloud privada estão a crescer à medida que o apetite do mercado pela cloud continua a crescer. Esses fundadores representam o que existe de melhor em computação cloud nos dias de hoje, e parece provável que sigam os passos dos nossos estimados alumni da Cloud 100", afirma.

Por sua vez, a representante da Salesforce Venture, Alex Kayyal, acrescenta que "os últimos 18 meses fizeram da transformação digital um imperativo urgente e a cloud nunca foi tão essencial para impulsionar a nossa nova economia digital. As empresas nesta lista representam os líderes e negócios que estão a moldar o futuro do ecossistema cloud e estamos entusiasmados com a parceria com a Bessemer Venture Parceiros e a Forbes para homenagear estes pioneiros da indústria".

Já é possível consultar as listas Forbes Cloud de 2021 e Rising Stars em www.forbes.com/cloud100.